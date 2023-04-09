عدد أيام إجازات عيد الفطر 2023 بعد ترحيل شم النسيم وتحرير سيناء

ما إن انتصف شهر رمضان الكريم حتى بدأت عمليات البحث تزداد على محركات البحث عن إجازات عيد الفطر بدء من الموعد حتى معرفة كم عدد الأيام التي ستحددها الدولة للقطاعين العام والخاص، وذلك لمعرفة كيف سيرتب الجميع ظروف حياته وعمله طبقا لإجازات عيد الفطر 2023.

موعد عيد الفطر 2023

منذ أيام، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا، إذ قالت رسميا إن شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وبناء عليه فإن يوم الخميس سيكون آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن يوم الجمعة سيكون غرة شهر شوال 1444هـ والذي يوافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازات عيد الفطر 2023

من المعتاد أن تُعلن الإجازات الخاصة بالقطاعين العام والخاص في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وسط ترجيحات بأن عدد أيام الإجازات ستصل إلى 8 أيام بعد ضم إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء لإجازة عيد الفطر المبارك، فضلًا عن أن عيد الفطر المبارك يأتي في يومين إجازة هما الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية 2023

جدير بالذكر أن أيام الإجازات الرسمية 2023 المتبقية هذا العام هي إجازة عيد العمال 2023، والتي ستوافق يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 ومن المتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، فيما تأتي إجازة عيد الأضحى يوم الاثنين 26 يونيو إجازة رسمية، وتستمر حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع، أما إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2023 ستوافق يوم السبت التي تعد إجازة رسمية وسوف يتم ترحيل الإجازة إلى الخميس نهاية الأسبوع بقرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا التوقيت، فيما تكون إجازة ذكري حرب 6 أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر ومن المتوقع ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس بقرار وزاري.

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قال إن يوم الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر وأكد أن موعد صلاة العيد يكون بتوقيت القاهرة الساعة 5:47 ص.