السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد إجازات شهر أبريل 2023 الرسمية

إجازة
إجازة

مواعيد إجازات شهر أبريل ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على موقع “جوجل” في الساعات الأخيرة.

ويبحث الكثير منا عن مواعيد إجازات شهر أبريل ٢٠٢٣ للاستفادة منها من خلال تقضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب والأصدقاء بعيداً عن ضغوط الحياة وروتين العمل اليومي.

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين لمعرفة مواعيد الاجازات المقبلة، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية مواعيد إجازات شهر أبريل ٢٠٢٣.

مواعيد إجازات شهر أبريل ٢٠٢٣

-تبدأ إجازات شهر أبريل من يوم السبت الموافق 1 أبريل، وذلك كونه عطلة أسبوعية ضمن إجازات شهر أبريل 2023.

-إجازة يوم الجمعة الموافق 7 أبريل ضمن العطلة الأسبوعية بشهر أبريل 2023.

-إجازة يوم السبت الموافق 8 أبريل عطلة أسبوعية في شهر أبريل 2023.

-الجمعة الموافق 14 أبريل عطلة أسبوعية ضمن إجازات شهر أبريل 2023.

-وإجازة يوم السبت الموافق 15 أبريل عطلة أسبوعية ضمن إجازات شهر أبريل 2023.

-إجازة يوم الأحد الموافق 16 أبريل، ويحصل عليه الأقباط كونه إجازة بمناسبة رسمية لعيد القيامة 2023.

-ويليه يوم الإثنين الموافق 17 أبريل إجازة شم النسيم للعام 2023.

-ويحصل الموظفين على إجازة عيد الفطر التي تبدأ من يوم الوقفة الخميس الموافق 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر، ويوم الجمعة الموافق 21 أبريل إجازة عيد الفطر 2023، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 أبريل.

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إجازة تحرير سيناء 2023

-وتستمر إجازات شهر أبريل حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل كونه إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، والتي تترحل ليوم الخميس الموافق يوم 27 أبريل.

-وتنتهي الإجازات خلال شهر أبريل بيومين إجازات رسمية إجازة يوم الجمعة الموافق 28 أبريل عطلة أسبوعية.

-وإجازة يوم السبت الموافق 29 أبريل عطلة أسبوعية .

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