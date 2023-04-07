الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة شم النسيم 2023 رسميًا في مصر.. وباقي إجازات إبريل

شم النسيم
شم النسيم

يأتي شم النسيم في رمضان للعام الثالث على التوالي، وأصبح المسلمون معتادين على الاحتفال به وسط ساعات الصيام، حتى أنهم أعدوا طقوس خاصة للاحتفال به دون أن يفسد الاحتفال اليوم الرمضاني، فبدلًا من التنزه صباحًا جعلوا ذلك قبل الإفطار ليحتفظوا بالطقوس وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون كعادة المصريين منذ آلاف السنين.

إجازة شم النسيم في رمضان 2023

وخلال الأيام القليلة الماضية يتسأل الصائمون عن موعد إجازة شم النسيم للاستفادة من الإجازة في العمل خاصة أنها مدفوعة وهي فرصة للاستراحة لا سيما مع بدء ارتفاع درجة الحرارة خلال ساعات نهار رمضان.

«عيد كل المصريين» .. تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2023

موعد إجازة شم النسيم 2023 وعدد الإجازات المتبقية في شهر إبريل

موعد شم النسيم رسميًا والإجازات الرسمية المتبقية فى شهر أبريل 2023

موعد إجازة شم النسيم 2023 رسميًا في مصر 

وفي سياق متصل أصدرت الحكومة المصرية، تأكيدا بمناسبة موعد أولى العطلات الرسمية المقبلة، وهي عطلة شم النسيم.، وحسب الإعلان يوافق عيد شم النسيم هذا العام الإثنين 17 أبريل وأصدر مجلس الوزراء قرارا بأن يكون هذا اليوم عطلة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد شم النسيم، وفق بيان المجلس.

أحد السعف 2023

يذكر أن يوم الأحد السابق على شم النسيم هو يوم أحد السعف الذي يحتفل به الإخوة المسيحيين، ويكسروا به الصيام الكبير.

عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر للقطاع الخاص 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية وهو الموافق 26 رمضان 1444 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 

إجازات رسمية في إبريل 2023

يتضمن شهر إبريل عدد من الإجازات الرسمية علاوة على العطلات الأسبوعية وأهمها التالي:

- عيد القيامة المجيد يوم الأحد 16 أبريل، ويكون عادة عطلة للبنوك والبورصة.

- عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل (لم يتقرر بعد ما هي الأيام التي ستكون عطلة رسمية بهذه المناسبة).

- عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل وربما تضم إلى إجازة عيد الفطر أو ترحل العطلة إلى يوم الخميس 27 أبريل 2023.

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