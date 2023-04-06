الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

«عيد كل المصريين» .. تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2023

شيم النسيم
شيم النسيم

زاد البحث مؤخرًا عن موعد إجازة شم النسيم 2023، حيث يتساءل الكثير عن تاريخ إجازة شم النسيم لهذا العام، ففي السطور التالية نقدم الموعد الرسمي لإجازة شم النسيم.

 

موعد إجازة شم النسيم 2023:

يحتفل الشعب المصري بأعياد الربيع (شم النسيم) هذا العام يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 ويصادف يوم 26 من شهر رمضان 1444 مما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتسأل عن إمكانية إرجاء الحصول على الإجازة وضمها إلى إجازة عيد الفطر حيث يمكن الحصول عليه يوم 29 رمضان الجاري.

 

ويعد هو العام الثالث الذي يصادف فيه أعياد شم النسيم مع رمضان حيث لا يحيي قطاع عريض من الشعب تقاليد الاحتفال بتناول الأطعمة المملحة والبيض المسلوق الملون خوفًا من الإضرار التي تنتج مع ساعات الصيام التي تتجاوز الـ 14 ساعة مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

شم النسيم، هو عطلة مصرية بمناسبة بداية فصل الربيع، حيث نشأ من مهرجان "شمو" المصري القديم، أحد احتفالات المصرين القدماء.

 

على الرغم من موعده المرتبط بالمسيحية، يعد شم النسيم عطلة يحتفل بها المصريون من كل الأديان، لذلك فهو يعتبر مهرجان وطني وليس ديني، حيث يقضي الناس طوال اليوم في التنزه في المساحات الخضراء والحدائق العامة.

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كما أن الطعام التقليدي الذي يتم تناوله في هذا اليوم يتكون أساسا من الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى الخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.

 

تم الاحتفال بهذا المهرجان على المستوى الوطني من قبل جميع المصريين منذ العصور القديمة، يعود تاريخه إلى العصور المصرية القديمة، حيث كانت مرتبطة بالخلفية الزراعية عند قدماء المصريين.

 

احتفل المصريون بشم النسيم لأول مرة خلال العصر المصري القديم حوالي 2700 قبل الميلاد، واستمروا في الاحتفال به خلال العصر البطلمي والعصر الروماني والعصور الوسطى وحتى يومنا هذا. 

 

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