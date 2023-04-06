موعد إجازة شم النسيم 2023 وعدد الإجازات المتبقية في شهر إبريل

يحتفل المصريون بشم النسيم 2023 وحلول فصل الربيع وانتهاء الشتاء بطرق وطقوس اشتهروا بها ومنها تناول البيض الملون والملوحة والفسيخ والخروج إلى المتنزهات والحدائق للاحتفال بشم النسيم.

موعد شم النسيم 2023

لذا تتصدر محركات البحث عبر جوجل موعد شم النسيم، والكل يتساءل حول الموعد الخاص به ومن خلال هذه السطور نوضح الموعد المحدد للإجازة 2023، وكذلك يتساءلون حول إمكانية ترحيل موعد إجازة شم النسيم 2023 وضمها إلى إجازة عيد الفطر المبارك والحصول على أيام إجازة متتالية مدفوعة الأجر للاحتفال بالعيد.

يتبقى 11 يوما على موعد إجازة شم النسيم 2023 حيث يوافق الاثنين 17 أبريل ويوافق هجريًا 26 رمضان.

وبذلك تنتهي الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان ويتبقى العطلات الأسبوعية فقط وهي الجمعة 7 أبريل 2023 الموافق 16 رمضان، السبت 8 أبريل 2023 الموافق 17 رمضان الجمعة 14 أبريل 2023 الموافق 23 رمضان، السبت 15 أبريل 2023 الموافق 24 رمضان.

الجمعة التي تلي ذلك تكون أول يوم عيد الفطر المبارك والذي يكون موعده فلكيًا 21 أبريل.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تلى ترحيل هذه الإجازة إلى الخميس كي تكون مع العطلات الرسمية الجمعة والسبت.

يذكر أن تسمية شم النسيم ترجع إلى الكلمة الفرعونية "شمو" والتي تعني بالهيروغليفية القديمة عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدأ خلق العالم وبعث الحياة، وتعرض هذا الاسم للتحريف وأضيف إليه كلمة النسيم للدلالة على اعتدال الجو.

الإجازات الرسمية في 2023

وفيما يلي نرصد الإجازات المتبقية خلال عام 2023

الثلاثاء 25 أبريل 2033

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الإثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

إجازة شم النسيم 2023 للعاملين في القطاع العام وباقي إجازات أبريل

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)