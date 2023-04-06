الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد شم النسيم رسميًا والإجازات الرسمية المتبقية فى شهر أبريل 2023

شم النسيم
شم النسيم

يتساءل الموظفون في القطاع العام والخاص وكذلك الطلاب في المدارس عن الإجازات الرسمية في شهر أبريل كونها تأتي بالتزامن مع شهر رمضان، ويرغب المسلمون في الاستفادة من الإجازات المدفوعة بدلًا من التواجد في العمل خلال ساعات الصوم.

موعد إجازة شم النسيم في أبريل 2023 

وفي وقت سابق، من ظهر اليوم أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

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موعد أول أيام عيد الفطر 2023.. الإجازات الرسمية في أبريل 2023

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 وعدد الإجازات الرسمية في أبريل

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

إجازات شهر أبريل 2023

 وحسب خريطة الإجازات المنشورة على موقع رئاسة الوزراء فإن شهر أبريل من أكثر الشهور التي تضمن إجازات رسمية مدفوعة والتي جاءت كالأتي:

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023

يحصل العامل أو الموظف خلال شهر أبريل الحالي على 14 يومًا إجازة رسمية يستحق الأجر الكامل عنها ليكون شهر أبريل 2023 أكثر شهور السنة إجازات رسمية وهي:

الإجازات الرسمية المتبقية في شهر أبريل 2023

2- يوم الجمعة الموافق 7 أبريل..عطلة أسبوعية.

3- السبت الموافق 8 أبريل.. عطلة أسبوعية.

4- الجمعة الموافق 14 أبريل.. عطلة أسبوعية.

5- السبت الموافق 15 أبريل.. عطلة أسبوعية.

6- الأحد الموافق 16 أبريل.. إجازة للأقباط فقط بمناسبة عيد القيامة.

7- الإثنين الموافق 17 أبريل..إجازة بمناسبة عيد شم النسيم

8- الأربعاء الموافق 20 أبريل.. إجازة رسمية وقفة عيد الفطر

9- الخميس الموافق 21 أبريل.. أول أيام عيد الفطر المبارك إجازة رسمية.

10- الجمعة الموافق 22 أبريل..ثاني أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

11- السبت الموافق 23 أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر إجازة رسمية.

12- الإثنين الموافق 25 أبريل..عيد تحرير سيناء إجازة رسمية.

13- الجمعة الموافق 28 أبريل..عطلة أسبوعية

14- السبت الموافق 29 أبريل ..عطلة أسبوعية

إجازة عيد الفطر في أبريل 2023

وفي مفاجأة سارة للموظفين فإن إجازة عيد الفطر 2023 من المحتمل، أن تصل إلى 5 أيام بداية من يوم الجمعة 21 أبريل إلى 25 أبريل 2023 لموظفي القطاع الحكومي وطلاب المدارس، و4 أيام لموظفي القطاع الخاص الجمعة والسبت والأحد، 21و 22 و23، ثم الثلاثاء 25 أبريل، حيث سيتم جمع إجازة عيد الفطر 2023، مع إجازة عيد تحرير سيناء الذي سيوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

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