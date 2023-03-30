حددت البحوث الفلكية موعد أول أيام عيد الفطر 2023، ولكن يتم التحديد الرسمي لبداية العيد الصغير وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والتي تقوم بها لجنة من دار الإفتاء المصرية في يوم 29 رمضان من كل عام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أول أيام عيد الفطر 2023 وعدد الإجازات الرسمية في أبريل.

موعد أول أيام عيد الفطر 2023

وفق بيان البحوث الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل حيث يكون شهر رمضان 2023 29 يومًا فقط .

ولكن يتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر وفق قرار لجنة الإفتاء التي تستطلع مولد هلال شهر شوال من عدمه يوم 29 رمضان، فإذا ولد الهلال يكون اول ايام عيد الفطر وإذا تعثر رؤيته فيكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان ليكون أول أيام عيد الفطر يوم 22 أبريل 2023.

وتستمر اجازة عيد الفطر من يوم 21 أبريل ولمدة 3 أيام، ويخرج بيان من مجلس الوزراء بتحديد عدد أيام الإجازة الفعلية للعاملين في الدولة في عيد الفطر، كما تحدد وزارة القوى العاملة عدد أيام اجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص والتي غالبًا ما تكون يومين فقط مدفوعين الأجر.

عدد الإجازات الرسمية في أبريل

إجازة عيد الفطر ليست الإجازة الرسمية الوحيدة التي يحصل عليها العاملون في الدولة وفي القطاع الخاص طوال شهر أبريل بل هناك عدة إجازات رسمية تبدأ في يوم 17 أبريل باجازة شم النسيم الذي يأتي للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان.

ثم تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم 21 أبريل وحتى 23 أبريل أو تتغير وفق بيان مجلس الوزراء، ثم يحصل الموظفون على إجازة يوم 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.