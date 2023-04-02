إجازة شم النسيم 2023 للعاملين في القطاع العام وباقي إجازات أبريل

يتصدر البحث عن إجازة شم النسيم 2023 عبر محركات جوجل، في هذه الأيام، وذلك مع قرب احتفال الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، وهي من المناسبات المصرية التي يود المواطنين الاحتفال بها في تجمعات مع الأسر والأصدقاء، لذا يكثفوا البحث عنها للاستعداد الكافي وشراء المستلزمات والتي يأتي في أكل الأسماك المملحة بمختلف أنواعها مثل الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى تلوين البيض بالأشكال والألوان الجميلة والجذابة للعين.

شم النسيم في شهر رمضان 2023

وتأتي الاستعدادات لشم النسيم 2023 خلال الصيام حيث يأتي الاحتفال به للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان المبارك، لذا ترغب الأسر في معرفة الموعد لترتيب اليوم وعدم تفويته في ظل صيام رمضان الكريم.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا، نرصد في التقرير التالي موعد إجازة شم النسيم 2023 للعاملين في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى جدول الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023.

إجازة شم النسيم 2023 للعاملين في القطاع العام

يُذكر أن رئاسة الوزراء قد حددت موعد إجازة شم النسيم 2023، لتوافق يوم الأثنين 17 أبريل في التاريخ الميلادي، بينما توافق في التقويم الهجري يوم 26 رمضان الجاري.

جدول الإجازات الرسمية لشهر إبريل 2023 في مصر

وعن جدول الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023 في مصر، والتي يندرج من ضمنها إجازة شم النسيم 2023، فإن شهر أبريل يعتبر من أكثر الشهور في العطلات والإجازات سواء الرسمية أو الإسبوعية، التي بلغت عددها نحو 14 يوما طوال أيام الشهر.

الإجازات الرسمية لشهر إبريل 2023

وتأتي الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023 في مصر، كالأتي:

إجازة شم النسيم 2023، وتبقى عليها 15 يوما

وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك 2023 الذي سوف يوافق يوم الجمعة 21 أبريل الجاري وتستمر حتى الأحد 23 أبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء: الثلاثاء 25 أبريل.