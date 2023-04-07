زادت معدلات البحث عن عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر للقطاع الخاص 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام شهر رمضان المبارك عقب إعلان مجلس الوزراء عن إجازة شم النسيم لموظفي القطاعين العام والخاص حيث يرغب الكثيرين في قضاء الإجازة خارج القاهرة.



عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر للقطاع الخاص 2023

يتوقع الملايين من موظفي الدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن في كافة محافظات الجمهورية أن تكون اجازات عيد الفطر المبارك نحو 4 أيام تشمل يوم الوقفة و3 أيام العيد حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أول أيام العيد يوم الجمعة الموافق 21 ابريل الجاري وبذلك تبدأ الإجازة يوم الخميس 20 ابريل.

أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص عادة ما تكون إجازة العيد لهم 3 أيام فقط أي خلال الفترة من 21_23 ابريل حيث تمنحهم المؤسسة إجازة مدفوعة الأجر وفقا للقانون أو يتم احتساب أيام العمل بأجر مضاعف في حالة احتياج العمل لذلك وفقا لقانون العمل المصري.





استطلاع هلال شهر شوال 1444

لا يعتد رسميا بالحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية لتحديد موعد عيد الفطر بشكل رسمي إلا عقب استطلاع هلال شهر شوال من قبل مراكز استطلاع هلال الشهور الهجرية المنتشرة في المحافظات والتابعة لدار الإفتاء المصرية حيث يتم تجميع كافة تقارير مراكز الاستطلاع ومن خلالها يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية عن موعد اول أيام العيد.

ويتم استطلاع هلال شهر شوال يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 ابريل 2023 لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك حيث أكدت كافة الحسابات الفلكية أن شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط حيث يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر شوال 1444.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر 1444

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر للقطاع الخاص 2023 لوضع خطة للاستمتاع بالاجازة سواء للأجواء الأسرية أو في رحلة مع الأصدقاء حيث عادة ما يقضي الملايين من المواطنين أول أيام العيد في الأجواء العائلية عقب أداء صلاة العيد.

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