الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد انتصاف شهر رمضان.. تعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2023

عيد الفطر
عيد الفطر

بدأت عمليات البحث من أن انتصف الشهر الكريم لمعرفة موعد عيد الفطر، كي يتمكن المسافرون من قضاء إجازة العيد مع أسرهم، فضلا عن معرفة هل سيأتي شهر رمضان مكتملا أم ناقصا؟.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وفقا للحسابات الفلكية، سيكون شهر رمضان 29 يوما وليس 30 يوماً ، وعلى هذا يكون أول أيام عيد الفطر  يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو  أول أيام شهر شوال 1444، الذي سيكون أول أيام عيد الفطر 2023.

ولم يعتمد المسلمون في كل دولة على الحسابات الفلكية فقط، بل ينتظرون لمعرفة رؤية الهلال الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية، حيث تستطلع هلال شهر شوال 1444، مساء يوم 29 رمضان عقب صلاة المغرب.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1444

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 20 إبريل 2023، وإذا تمت مشاهدة الهلال بالعين المجردة سوف يكون رمضان 29 يومياً ويكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 21 إبريل 2023، أما إذا لم تتم مشاهدة الهلال بالعين المجردة سوف يكون رمضان 30 يومياً، وعلى هذا ننتظر دار الإفتاء المصرية، لتحديد أول عيد الفطر وغرة شهر شوال.

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2023

وطبقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فأن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:47 صباحا في القاهرة الكبرى، و الـ 5:48 في الجيزة، و الـ 5:51 في الإسكندرية.

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023، على أن تكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و 4 أيام للعاملين بالقطاع العام، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

كانت تساؤلات كثيرة قد طرحت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد ايام شهر رمضان هذا العام وموعد عيد الفطر.

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