موعد صلاة عيد الفطر 2023.. بدأ العد التنازلي لعيد الفطر المبارك لعام 2023-1444، بالتزامن مع حلول النصف من شهر رمضان، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد صلاة العيد الصغير في المحافظات.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات

وفي هذا السياق، نستعرض لكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المحافظات، وفقاً ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالآتي:

• محافظة القاهرة: 5:47 صباحاً.

• محافظة الجيزة: 5:48 صباحاً.

• محافظة الإسكندرية: 5:51 صباحاً.

• محافظة الفيوم: 5:51 صباحاً.

• محافظة بني سويف: 5:50 صباحاً.

• محافظة المنيا: 5:52 صباحاً.

• محافظة أسيوط: 5:52 صباحاً.

• محافظة قنا: 5:47 صباحاً.



• محافظة الوادي الجديد: 6:04 صباحاً.

• محافظة سوهاج: 5:50 صباحاً.

• محافظة الأقصر: 5:47 صباحاً.

• محافظة أسوان: 5:48 صباحاً.

• محافظة البحر الأحمر: 5:40 صباحاً.

• محافظة السويس: 5:43 صباحاً.

• محافظة الإسماعيلية: 5:44 صباحاً.

• محافظة بورسعيد: 5:43 صباحاً.

• محافظة شمال سيناء: 5:37 صباحاً.

• محافظة جنوب سيناء: 5:42 صباحاً.

• محافظة مطروح: 6:03 صباحاً.

تكبيرات عيد الفطر المبارك

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة و أصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

طريقة أداء صلاة العيد

يبدأ المصلي صلاة عيد الفطر المبارك 2023 ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

بحسب الحسابات الفلكية، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية و الچيوفيزيقية، عبر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد استطلاع هلال شهر شوال سنة 1444 هجرية، يوافق 21 أبريل الجاري، و هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

عطلة عيد الفطر المبارك 2023

من المقرر أن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2023-1444، اعتباراً من يوم الجمعة توافق 21 أبريل الجاري، تظل مستمرة لمدة:

• 3 أيام للموظفين في القطاع الخاص.

• 4 أيام للموظفين في القطاع العام.

ووفقا لأجندة الإجازات الرسمية.

موعد زكاة الفطر 2023

أوضح الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثما، وكان إخراجها في حقه قضاء.