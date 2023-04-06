تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2023

15 يوم في شهر رمضان الكريم لعام 2023 وينتهي، ليأتي إلينا عيد الفطر، الذي يبحث عن موعده روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مرورّا بموقع البحث "جوجل"، حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ويرصد "الدستور" موعد موعد عيد الفطر المبارك، وإجازته بعدما بحث عنها الكثير من الجمهور في مختلف محافظات مصر، عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سياق السطور التالية.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيًا، ليعلن رسميًا أن شهر رمضان هذا العام 29 يومًا وطبقا لذلك يكون يوم الخميس هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن الجمعة غرة شهر شوال 1444هـ ويوافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

ستكون إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 2023 بالنسبة للقطاع الخاص تقريبًا 3 أيام، وستبدأ من الجمعة 21 أبريل لعام 2023، وتستمر حتى مساء الأحد 23 من الشهر ذاته إبريل الجاري، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكلا الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

أما بالنسبة للقطاع العام فستكون إجازة عيد الفطر المبارك 4 أيام مدفوعة الأجر كما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

ويبحث الجمهور أيضًا عبر السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد إجازة عيد الأضحى سنة 2023، ويرصد "الدستور" أيضًا مواعيد عيد الأضحى المبارك المقرر يأتي بعد عيد الفطر المبارك في سياق السطور التالية.

موعد عيد الأضحى المبارك

وفقًا للبيانات والتقارير الصادرة من المركز القومي للبحوث الفلكية يأتي يوم الإثنين 26 يونيو إجازة رسمية، بمناسبة وقفة عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع.