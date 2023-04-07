عيد عبدالهادى: حديث الرئيس فى «إفطار الأسرة المصرية» يجسد مفهوم المواطنة والمصارحة

ثمن الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بأمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى في حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، قائلًا: "حديث الرئيس بين الأهالي هذا العام وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة له طابع خاص، لا سيما وهو يوجه كل الرسائل للمواطنين بضرورة التحلي بالصبر للعبور من تلك الأزمات العالمية، وضرورة التمسك بقيم الترابط وتضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة من أجل دفع عجلة التنمية".

وقال الدكتور عيد عبدالهادي، في بيان، إن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي تحرص الدولة المصرية على إقامته منذ عام 2017، بمشاركة جميع أطياف المجتمع، يكون لقاءً من القلب للقلب، ويؤكد رغبة القيادة السياسية في خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب المصري، فضلًا عن حرص الرئيس على طمأنة المواطنين بشكل مستمر على استقرار الأوضاع والرد على جميع الشائعات التي تحاك على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية الخارجية.

وأشار إلى أن إطلاق حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام من حي الأسمرات، رسالة مهمة لما أنجزته الدولة على مدار سنوات في ملف العشوائيات، والعمل المستمر على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة آمنة ونقل الأسر من العشوائيات إلى وحدات سكنية جاهزة من كل الخدمات.

وأكد الأمين العام المساعد بأمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، أن حديث الرئيس خلال حفل الإفطار تميز بالمصارحة والشفافية، مجسدًا لمفهوم المواطنة، مشيدًا بسعي الدولة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا، مما يؤكد على أهمية استمرار عملية البناء في المشروعات القومية التي تُشيدها الدولة وسيكون لها مردود إيجابي على تقليل معدلات البطالة والاستفادة من كل المؤهلات والطاقات الشبابية في استكمال خطى التنمية.