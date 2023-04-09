موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي، ازدادت محركات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات وأولياء أمور ومعلمي الشهادة الاعدادية، بهذه الكلمات البحثية، لمعرفة موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي، وخاصة مع اقتراب انتهاء الموعد المقرر للفصل الدارسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

ووفقا للخريطة الزمنية التي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023، تعقد اختبارات الفصل الدارسي الثاني كالتالي:

1- امتحانات النقل تبدأ الخميس ٤ مايو وتنتهى الخميس 11 مايو.

2- امتحانات الصف الرابع والخامس 4 أيام تبدأ الخميس 4 مايو تنتهى الإثنين 8 مايو..

3- امتحانات الصف السادس 3 ايام تبدأ يوم الثلاثاء 9 مايو تنتهى الخميس 11 مايو

4- الأول والثانى الاعدادى من السبت 6 مايو للخميس 11 مايو

5- الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 13 مايو تنتهى الخميس 18 مايو

6- الدبلومات العملى من 20 حتى 25 مايو

7- الدبلومات النظرى من 27 مايو حتى 7 يونيو

8- الثانوية العامة من 10 يونيو حتى 10 يوليو.

فى ذات السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف النقل والشهادات العامة بجمهورية أنحاء الجمهورية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللاصفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023، اليوم الأحد، لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد السعف.

جدير بالذكر، أن امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، يعد من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.