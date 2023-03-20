الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على الملغي للصف الثاني الإعدادي 2023

صورة
صورة

يبحث أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث "جوجل".

ويرصد "الدستور" الملغي من مناهج طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي 2023، في سياق السطور التالية.

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023

 

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 اللغة العربية 

درس اختراعات عربية من 17 إلى 20 – حياة للحياة نثر من 42 إلى 44.

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 الدراسات الاجتماعية

خيرات وطننا العربي (الدرس الثالث الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي) – الوحدة الرابعة روائع الحضارة الإسلامية (الدرس الثالث روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب) – الوحدة الخامسة قيمنا الإسلامية والمواطنة الصالحة (الدرس الثاني المشاركة التطوعية).

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 منهج الرياضيات 

الوحدة الأولى الدرس السادس ( التحليل بإكمال المربع 15- 16، تمرين 1،6 صفحة 6 بالكامل- نشاط بنهاية الوحدة صفحة 9).

الجزء الملغى للصف الخامس الابتدائي 2023 في جميع المواد

الملغي من منهج الصف الثالث الإعدادي 2023

الوحدة الثانية تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8-9-10 صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 18- واختبار الوحدة مسألة رقم 4 صفحة 18).

الوحدة الثالثة الدرس الأول الاستدلال الاحصائي فقط تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى رقم 10 صفحات 19 و20 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 21، وأيضًا الوحدة الرابعة الدرس الأول تساوي مساحتي متوازيي الأضلاع برهان نظرية 1 فقط صفحة 39.

الوحدة الرابعة الدرس الثاني تساوي مساحتي مثلثين برهان نظرية 2 فقط صفحة 43- برهان نظرية 3 فقط صفحة 46، بالإضافة إلى الوحدة الخامسة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30- 41.

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 منهج العلوم 

الوحدة الثانية الدرس الأول نشاط 1 بيان مفهوم درجة الصوت فقط الصفحة 27.

الوحدة الثانية الدرس الثاني تطبيق حياتي الصفحة 36 و37 و38.

الوحدة الثانية الدرس الثالث من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء إلى ابحث عبر بنك المعرفة المصري صفحة 43 و44.

الوحدة الثالثة الدرس الثاني أمراض الجهاز التناسلي كلها إلى نهاية التطبيق الحياتي غطاء قاعدة الحمام الطبي صفحة 64 و65.

منهج اللغة الأجنية الأولى

Reviwe c from p32- p33/ unit 12 from p54 to p63/ review d  from p64 to p65.

الملغي لصف الثاني الاعدادي الصف الثاني الإعدادي 2023 الصف الثاني الإعدادي مناهج منهج الصف الثاني الاعدادي 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

أصبحت حرة.. أول تعليق من حلا شيحة على خبر انفصالها

عودة المقاول المصرى للقارة الإفريقية.. وخبراء: «بوابة حقيقية لإعمار القارة السمراء»

إمساكية رمضان 2023 pdf.. مواعيد الإفطار والسحور

الحبس عام مع الشغل لكاشيرة لاتجارها في المخدرات بالإسكندرية

النيابة تبدأ التحقيق مع المهندسين المتهمين بالتجمهر.. و«النبراوي» يدافع عنهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»