تعرف على الملغي للصف الثاني الإعدادي 2023

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 اللغة العربية

درس اختراعات عربية من 17 إلى 20 – حياة للحياة نثر من 42 إلى 44.

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 الدراسات الاجتماعية

خيرات وطننا العربي (الدرس الثالث الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي) – الوحدة الرابعة روائع الحضارة الإسلامية (الدرس الثالث روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب) – الوحدة الخامسة قيمنا الإسلامية والمواطنة الصالحة (الدرس الثاني المشاركة التطوعية).

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 منهج الرياضيات

الوحدة الأولى الدرس السادس ( التحليل بإكمال المربع 15- 16، تمرين 1،6 صفحة 6 بالكامل- نشاط بنهاية الوحدة صفحة 9).

الوحدة الثانية تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8-9-10 صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 18- واختبار الوحدة مسألة رقم 4 صفحة 18).

الوحدة الثالثة الدرس الأول الاستدلال الاحصائي فقط تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى رقم 10 صفحات 19 و20 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 21، وأيضًا الوحدة الرابعة الدرس الأول تساوي مساحتي متوازيي الأضلاع برهان نظرية 1 فقط صفحة 39.

الوحدة الرابعة الدرس الثاني تساوي مساحتي مثلثين برهان نظرية 2 فقط صفحة 43- برهان نظرية 3 فقط صفحة 46، بالإضافة إلى الوحدة الخامسة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30- 41.

الملغي من منهج الصف الثاني الاعدادي 2023 منهج العلوم

الوحدة الثانية الدرس الأول نشاط 1 بيان مفهوم درجة الصوت فقط الصفحة 27.

الوحدة الثانية الدرس الثاني تطبيق حياتي الصفحة 36 و37 و38.

الوحدة الثانية الدرس الثالث من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء إلى ابحث عبر بنك المعرفة المصري صفحة 43 و44.

الوحدة الثالثة الدرس الثاني أمراض الجهاز التناسلي كلها إلى نهاية التطبيق الحياتي غطاء قاعدة الحمام الطبي صفحة 64 و65.

منهج اللغة الأجنية الأولى

Reviwe c from p32- p33/ unit 12 from p54 to p63/ review d from p64 to p65.