«التعليم» تعلن جداول امتحانات أبناؤنا بالخارج المتخلفين عن التيرم الأول 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج، الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022 / 2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات أبناؤنا في الخارج المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، سوف تبدأ في المواعيد التالية:

-الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 6 مايو حتى 11 مايو 2023.

-الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي ، من 13 مايو حتى 18 مايو 2023 .

-الصفين الأول والثاني الثانوي من 13 مايو حتى 21 مايو 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع امتحانات ابناؤنا في الخارج المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، سوف تبدأ من الساعة الخامسة مساء.

وأشارت الوزارة إلى أن طالب اللغات بالصفين الأول والثاني الثانوي، يؤدي امتحان المستوى الرفيع في لغة أجنبية واحدة فقط (إنجليزية أو فرنسية).

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