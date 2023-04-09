الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3.. هل تنجح منى زكي في رحلة «الصيد»؟

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

ينتظر جمهور ومحبي الفنانة مى زكي، مشاهدة الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية، والتي تُقوم فيه بدور «حنان»، حيثُ يشهد العديد من الأحداث المُثيرة ومفاجآت غير متوقعة.

أحداث مسلسل تحت الوصاية 
 

وتوقع المتابعين ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، استمرار تصاعد الأحداث التي تقوم بها «حنان» التي تجسد دورها الفنانة منى زكي، ومصير مركب زوجها التي قامت بتشغيله في رحلات الصيد وتقوم هي بدور الريس له.

وتساءل العديد من متابعي مسلسل تحت الوصاية، هل تنجح منى زكي في الهروب بمركبها؟، خاصة وكانت أحداث الحلقة الثانية، أمس السبت، قد انتهت بتغيير «حنان» معالم مركبها وتزوير هويتها للهروب من البحث عنها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2.. منى زكي تتعرض للتنمر بسبب مهنة "ريسة مركب"


وترصد الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، استهزاء الصيادين برحلة منى زكي في تشغيل مركب الصيد، الذي تركه زوجها بعد وفاته، حيثُ ذهبت إلى أحد «قهاوي» دمياط وطلبت من أحدهم أن يُساعدها في تشغيل مركب الصيد، لكنّها لاقت موجة كبيرة من الاستهزاء كونها امرأة لا يمكنها العمل كصيادة.


مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.


تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

اقرأ أيضاً

مسلسل تحت الوصاية.. ملخص أحداث الحلقة الـ 2 قبل عرض حلقة اليوم

مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثالثة مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل تحت الوصاية ٢٠٢٣ مسلسل تحت الوصاية للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

محافظ سوهاج يشهد تسليم 800 كوبون بقيمة 200 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجًا

إجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لزيادة الأعلاف فى السوق

"صحة القليوبية" تصدر 154 رخصة منشآت طبية خلال 3 أشهر

«تعليم بني سويف» تستعد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى