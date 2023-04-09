مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3.. هل تنجح منى زكي في رحلة «الصيد»؟

ينتظر جمهور ومحبي الفنانة مى زكي، مشاهدة الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية، والتي تُقوم فيه بدور «حنان»، حيثُ يشهد العديد من الأحداث المُثيرة ومفاجآت غير متوقعة.

أحداث مسلسل تحت الوصاية



وتوقع المتابعين ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3، استمرار تصاعد الأحداث التي تقوم بها «حنان» التي تجسد دورها الفنانة منى زكي، ومصير مركب زوجها التي قامت بتشغيله في رحلات الصيد وتقوم هي بدور الريس له.

وتساءل العديد من متابعي مسلسل تحت الوصاية، هل تنجح منى زكي في الهروب بمركبها؟، خاصة وكانت أحداث الحلقة الثانية، أمس السبت، قد انتهت بتغيير «حنان» معالم مركبها وتزوير هويتها للهروب من البحث عنها.



وترصد الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، استهزاء الصيادين برحلة منى زكي في تشغيل مركب الصيد، الذي تركه زوجها بعد وفاته، حيثُ ذهبت إلى أحد «قهاوي» دمياط وطلبت من أحدهم أن يُساعدها في تشغيل مركب الصيد، لكنّها لاقت موجة كبيرة من الاستهزاء كونها امرأة لا يمكنها العمل كصيادة.



مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.



تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.