السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2.. منى زكي تتعرض للتنمر بسبب مهنة "ريسة مركب"

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تعرضت منى زكى والتى تقوم بدور «حنان» فى مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2 للتنمر من الصيادين بسبب إنها تعمل «ريسة» على مركب زوجها.

ولجأت حنان ضمن أحداث الحلقة 2 من مسلسل تحت الوصاية للبحث عن صيادين حتى يعملون معها على المركب إلا أن الكل قابل هذا الطلب باستهزاء وتنمر أنه يوجد سيدة تعمل «ريسة» على مركب.

ودارت أحداث الحلقة الأولى عن محاولة منى زكى الهروب من أهل زوجها والحفاظ على أولادها «ياسين وفرح»، حيث هربت من بيتها وذهبت للعيش فى دمياط وسرقت مركب زوجها وقامت بدهانها حتى لا يعرفها أحد.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2 بطولة منى زكي على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

كما تعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساء.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي
“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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