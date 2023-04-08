السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الأولى|مواعيد عرض مسلسل حرب لـ أحمد السقا

جريدة الدستور

مع نهاية النصف الأول من شهر رمضان يتسأل الجمهور موعد عرض مسلسل " حرب" وهو من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور كونها تسلط الضوء على التشابك بين قوات الشرطة والإرهابيين، وهو ما ظهر من البرومو الدعائي، الذي بدأت قنوات ON في بثه، وتفاعل عدد كبير من الجمهور كون النجم أحمد السقا يظهر في دور الإرهابي على عكس وجوده العام الماضي في مسلسل "الاختيار 3".

مسلسل حرب في رمضان 2023

وفي إطار الخدمات التي يقدمها "الدستور" للجمهور يقدم في السطور الأتية مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا وذلك قبل أيام من بداية عرض المسلسل حصريا على شبكة قنوات ON.

موعد عرض مسلسل حرب لأحمد السقا ومحمد فراج

مسلسل حرب .. موعد عرض الحلقة الأول ومنصات عرضه في رمضان 2023

فريق عمل مسلسل حرب في رمضان 2023

في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية بجانب أحمد السقا من بينهم محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، محمود البزاوي وسارة الشامي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وكشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا الذي يعرض حصريا على شاتها ضمن خطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بداية من الأربعاء 21 رمضان، بعد انتهاء عرض مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة.

عدد حلقات مسلسل حرب في رمضان 

ومسلسل حرب يتألف من 10 حلقات بس وهو من إنتاج الشركة  المتحدة كونها تحرص على تقديم وجبة درامية كاملة كل عام وتركز  خصيصًا على المسلسلات التي تبني الوعي، وتحارب تخريب العقول كونه هدف المضللين في السنوات الأخيرة.

مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا

وتتضمن قائمة مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا الذي يبدأ عرض أول حلقاته الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا، كما تعرض الساعة العاشرة مساء على قناة ON دراما، بجانب طرحها على منصة واتش آت الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيا مباشرة.

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