مسلسل حرب .. موعد عرض الحلقة الأول ومنصات عرضه في رمضان 2023

يتصدر البحث عن مسلسل "حرب" في الأيام الأخيرة عبر محرك البحث جوجل، ومواعيد واعيد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى يسأل عنها الجمهور هذه الفترة، بعد أن أعلن الفنان أحمد السقا عن دخوله موسم مسلسلات رمضان 2023، أمس من خلال مسلسل حرب المكون من 10 حلقات.

مسلسل حرب ومنصات عرضه في رمضان 2023

يشارك الفنان أحمد السقا ومحمد فراج في موسم رمضان الحالي 2023، بمسلسل "حرب"، الذي من المقرر أن يجرى عرضه في آخر 10 أيام من شهر رمضان، ولكن على خلاف الكل المسلسلات ليس مع بداية شهر رمضان ولا في النصف الثاني من الشهر.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "حرب"

يبدأ عرض مسلسل "حرب" بطولة الفنان أحمد السقا ومحمد فراج، من يوم 21 رمضان عبر شاشة قناة أون، ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

مواعيد عرض مسلسل حرب

يُعرض مسلسل "حرب" عبر شاشة قناة أون في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثالثة والربع صباحًا والثالثة والربع مساءً، وعلى قناة أون دراما يُعرض في الساعة العاشرة مساءً والرابعة والربع صباحًا والثامنة صباحًا، إلى جانب عرضه عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل حرب

مسلسل "حرب" بطولة الفنان أحمد السقا، محمد فراج، سارة الشامي، أحمد سعيد عبد الغني، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد نادر جلال للوحدة الأساسية وبيتر ميمي للوحدة الثانية، وذلك لسرعة إنجاز التصوير للعرض في رمضان.

قصة مسلسل حرب

تدور أحداث مسلسل "حرب" حول تجسيد أحمد السقا لشخصية تكفيري يسعى للخراب، في حين يجسد محمد فراج دور ضابط يحاول القبض عليه، وتحدث بينهما العديد من المطاردات، ويشهد المسلسل عدد من التفجيرات والمطاردات.

حقيقة مرض أحمد السقا بعد ظهوره في إعلان الكبير أوي7

حقيقة مرض أحمد السقا بعد ظهوره في إعلان الكبير أوي7 ، كشفها الفنان بعد انتشار أنباء حول مرضه أو خضوعه لعملية تجميل غيرت من ملامحه، وهو ما جعل صورته تتصدر محركات البحث.

قال أحمد السقا عن حقيقة مرضه بعد ظهوره في إعلان الكبير أوي7 : «أنا زي الفل وكويس ومتشكر لكل اللي سألوا عني، أنا بخير ولا أعاني من أي شيء».