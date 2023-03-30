الحلقة الـ8 مسلسل «الكبير أوى7».. حرب بين الكبير وأحمد السقا بسبب مربوحة

يحاول الكبير فحت الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي أن يذهب دون أن يتحدث مع الفنان أحمد السقا عن السبب الذي جعله يأتي إلى منزله الخاص، قائلًا: "لامؤاخذة المصلحة اللي جايين عشانها قضيت بالإذن"، ليرد الفنان أحمد السقا قائلًا: "مش قايم إلا لما تاخد واجبك وتقولي جايين عشان إيه".

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 7

ويصمم الفنان أحمد السقا على أن يتحدث الجميع عن سبب الحضور، ومعرفته، ليرد الفنان أوتاكا، الذي يلعب شخصية سائق التاكسي، واسمه محمود ريجاتا، قائلًا: "إحنا جايين عشان ندور على مربوحة"، ليرد الكبير: "أكيد مربوحة مش هتبقي هنا ولا موجودة هنا".

ويؤكد الفنان أحمد السقا على حديثه بأن مربوحة زوجة الكبير التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، قائلًا: "مربوحة عندي وفي حيازتي"، ليثور الكبير قائلًا: "بتقولها عادي وش كدة"، ليتابع الفنان احمد السقا قائلًا: "آه، واتكسف ليه مربوحة عندي، وخطفتها من نن عين صاحبها، ومربوحة جميلة، قمر، حاجة تفرح، وستايل إيه، وعود إيه، حاجة كده مشوفتش كده في حياتي".

ويطلب الكبير فحت، الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، من صديقه نفادي الذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، الهرب، قائلًا: "اهرب علشان لو قامت حرب بيني وبين السقا، كل اللي قاعدين في محيط الفدانين دول هيموتوا".

ويعتب الفنان أوتاكا الذي يلعب شخصية سائق التاكسي، واسمه محمود ريجاتا على الفنان أحمد السقا، قائلًا: "مكنش العشم يا نجم، أخسي عليك وانا اللي فاكرة طيب وجدع زي ياسين بتاع حرب أطاليا، لكن يا خسارة طلعت غدار زي منصور الحفني بتاع الجزيرة، الجزء الأول مش الثاني، لأن الجزء الأول"، ليقاطع حديثه نفادي قائلًا: "ليه كده، فين شهامة إبراهيم الأبيض، وطيبة ولد الغلابة، رجعله مربوحة واحقن الدماء، الكبير برضو لاسعة منه".

ويتحدث الفنان أحمد السقا قائلًا: "لا لاسع على نفسه، مربوحة إيه اللي ياخدها مربوحة تتاخد على رقبتي، مربوحة عندي يعني ملكي وفي أرضي أخرك معايا أفرجهالك".

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

الجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.