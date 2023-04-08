السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| روبى تُحارب «الابتزاز الإلكترونى» وحرائق ضخمة فى غابات المغرب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية مجموعة من الأخبار، سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، تستعرض «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 أبريل 2023

أسعار الدواجن

حالة من الاستقرار شهدتها كل أسواق الدواجن مع بداية اليوم السابع عشر من شهر رمضان، وتضاعف التساؤل حول أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل 2023 والبيض عبر "جوجل"، وسجّلت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم.

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روبي تحارب «الابتزاز الإلكتروني» وحسام داغر يعثر على صاحب الصور المفبركة

روبى في مسلسل حضرة

"الابتزاز الإلكتروني" إحدى أهم القضايا التي يناقشها مسلسل "حضرة العمدة"، وتأثير المبتز على الضحية ويهددها بنشر فيديوهات أو صور مفبركة بوضع غير لائق على مساومة لا ترغب الضحية في مشاركتها علنًا، والأكثر عرضة لذلك هن الفتيات.

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الأهلي يهزم بتروجت ويضرب موعدًا مع الزمالك بنهائى كأس مصر للكرة الطائرة

طائرة الأهلي

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق بتروجت بنتيجة "3- 1"، في إطار ثاني مباريات البلاي أوف لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة.

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سامى مغاورى: «جت سليمة» يعيد أجواء ألف ليلة وليلة ويحمل مفاجآت للجمهور

سامي مغاوري

مسلسل "جت سليمة" تصدر محركات بحث جوجل مع بدء عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من رمضان.

وكشف الفنان سامي مغاوري عن أن قصة "جت سليمة" يذكرنا بألف ليلة وليلة "بتاع زمان"، لكنه ليس مثلها.

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حريق ضخم في غابات المغرب وخسائر فادحة (فيديو)

حرائق غابات

شهد المغرب اندلاع حريق ضخم في غابة أكمسان التابعة لمنطقة باب برد في إقليم شفشاون شمال المغرب. 

ونقلت وكالة "هسبرييس" عن مصادر محلية مطلعة أن الحريق الذي اندلع يوم الخميس.

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