السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 أبريل 2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

حالة من الاستقرار شهدتها كافة أسواق الدواجن مع بداية اليوم السابع عشر من شهر رمضان، وتضاعف التساؤل حول أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل 2023 والبيض عبر جوجل، وسجّلت أسعار الدواجن استقرارا اليوم، عقب حدوث ارتفاعات طفيفة بأسعار أمس الجمعة في الأسواق والمزارع، طبق تحديثات بورصات الدواجن اليوم.

 

أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل 2023 والبيض

وتنشر "الدستور" أسعار الدواجن اليوم السبت 8-4- 2023 والبيض، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بأرض المزرعة اليوم السبت 8 أبريل 2023 ما بين مبلغ 66 جنيها و 73 جنيهًا، لتباع للمواطنين اليوم السبت 8 أبريل 2023  بمبلغ 75 جنيها حتى 80 جنيها للكيلو الواحد وذلك طبق المنطقة.

 

اسعار الفراخ اليوم

وشهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 8 ابريل 2023 استقرار في الأسواق خلال الفترة الماضية، منذ بداية الأسبوع اليوم السبت 8 ابريل 2023 ، حيث سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» اليوم السبت 8 ابريل 2023 ما بين 87 جنيهًا و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة و95 و100 جنيه في الأسواق.


أسعار الدواجن في المحلات اليوم السبت 8 ابريل 2023 
وتختلف أسعار الدواجن اليوم السبت 8 ابريل 2023 في المحلات من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، ويرجع ذلك إلى اختلاف مصاريف النقل، حيث يرتبط ذلك بمصروفات «النقل» فقط والمحلات التمليك عن الإيجار نظرا لتكاليف البيع.


أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 8 ابريل 2023  للمستهلك

أما عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 8 أبريل 2023  للمستهلك فقد سجلت ما بين ميلغ 75 جنيها و80 جنيها، فيما وقعت اليوم السبت 8 ابريل 2023 أسعار الدواجن الساسو اليوم للمستهلك ما بين 100 و105 جنيهات، مع اختلاف المنطقة التي سيوجد فيها المحلات وبجانب مصاريف النقل والتوزيع التي قد تختلف من مكان إلى آخر.
 

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سعر كرتونة البيض اليوم السبت 8 ابريل 2023 
وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت 8 أبريل 2023 ما بين مبلغ  96 جنيها و98 جنيه، والبيض الأحمر من 97 إلى 98 جنيه، واستقرار في أسعار البيض البلدي عند 99 و100 جنيه.

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