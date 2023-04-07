أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

استقرت أسعار أعلاف الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 أبريل 2023، والتي تعتبر المكون الرئيسي في صناعة الدواجن.

وسجل سعر الذرة البرازيلي والأرجنتيني 19700 جنيه للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا والعلف باد في بورصة الكناني خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة.

أسعار الذرة اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

سجلت أسعار الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي اليوم 19700 جنيه.

سجلت أسعار الذرة الصفراء المستوردة الأرجنتيني اليوم 19700 جنيه.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم 18700 جنيه.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم 18700 جنيه.

أسعار فول الصويا المستورد اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

سجلت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند 37500 جنيه

سجلت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند 36500 جنيه.

سجلت أسعار كسب صويا محلي 44% اليوم، 35000 جنيه.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا اليوم 34000 جنيه.

سجلت أسعار كسب عباد + 36% اليوم عند 18000 جنيه للطن.

سجل سعر جلوتين مستورد 60% اليوم عند 44000 جنيه للطن.

سعر قشر فول الصويا اليوم عند 8250 جنيها للطن.

سجلت أسعار الردة نخلة اليوم عند 1600 جنيه للطن.

أسعار البادي اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

استقرت أسعار العلف بادي 23% اليوم 25000 جنيه

استقرت أسعار طن العلف نامي 21% اليوم 24950 جنيها للطن.

استقرت أسعار طن العلف ناهي 19% اليوم 24800 جنيه للطن.

استقرت أسعار طن العلف باد نامي اليوم بـ24600 جنيه للطن.

استقر العلف بياض 18% اليوم ب 22000 جنيه.

استقر طن العلف بياض 17% اليوم21800 جنيه.

استقر طن بياض 16% اليوم 21600 جنيه للطن.

استقر سعر طن علف بياض 14% اليوم 21350 جنيها.