"عشماوي": التموين ستطرح ذرة صفراء مستوردة لمصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن الوزارة ستطرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة (طاقة إنتاجية من ٢٠ إلى ١٠٠ طن يوم) لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.

وأكدت بورصة السلع ضرورة قيام مصانع الأعلاف بتسجيل عضويتها عبر الرابط ‏http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx.

وشدد «عشماوي» على ضرورة الالتزام بالضوابط والمحددات المنشورة على موقع البورصة المصرية للسلع في هذا الشأن على أن تبدأ المصانع في تسجيل عضويتها ببورصة السلع ابتداءً من غدا السبت الموافق 8 حتى يوم الثلاثاء ١١ إبريل حتى يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحويل كميات الذرة الصفراء المشتراة إلى علف دواجن ومن ثم بيع ذلك العلف لصغار مربي الدواجن مع الإفصاح عن الجهات المشتراة للأعلاف وأحجامها التي تم بيعها لصالح صغار مربى الدواجن.

ونوّه “عشماوي” بوجوب البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجاري ساري على أن تكون إنتاجية تلك الجهات بحد أقصى ٢٠ ألف طائر في العام.

وتعقد البورصة المصرية للسلع جلستها رقم (37) يوم الأحد 9 إبريل 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.