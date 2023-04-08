سامى مغاورى: "جت سليمة" يعيد أجواء ألف ليلة وليلة ويحمل مفاجآت للجمهور

مسلسل جت سليمة تصدر محركات بحث جوجل مع بدء عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من رمضان.

وكشف الفنان سامي مغاوري، أن قصة "جت سليمة" يذكرنا بألف ليلة وليلة "بتاع زمان"، لكنه ليس مثلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "الأجواء تعيدنا ل ألف ليلة وليلة، والربط بين الواقع والتاريخ، المسلسل صورة من صور التاريخ التي ممكن نتخيلها، وما تفعله دنيا سمير غانم غريب ومفاجأة".

وأشاد بتجربة مسلسلات الـ15 حلقة، قائلًا: "تجربة مهمة جدا ومفيدة، تقيد المشاهد والدراما، الإيقاع مشدود، وفرصة بدل عمل واحد يقدم عملين خلال الشهر، مما يمنح فرصة لكتاب جدد ومخرجين ومؤلفين وممثلين، ووجوه جديدة.

ووصف التجربة مع دنيا سمير غانم بالمميزة، قائلًا: "بتحترم الكبير والصغير، بتهتم بشغلها والآخرين، لكن أغلب شغلي مع الفنان خالد الصاوي، والشغل بجانبه مريح ومفيد، لأننا مدرستين أداء مختلف، الصاوي فنان عميق ولا يفوته تفصيلة، مثقف وقوي، يريح الممثل معه".