السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضيوف شرف مسلسل جت سليمة الحلقة 1

جت سليمة
جت سليمة

بدأ مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، والذي يعرض على قناة سي بي سي.

ويدور مسلسل جت سليمة في إطار الكوميديا والفانتازيا، من خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

 

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وتظهر دنيا سمير غانم في دور سليمة، ضمن مسلسل جت سليمة الحلقة 1 ،  يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوي عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها. 

ويظهر كريم عفيفي في مسلسل جت سليمة الحلقة 1 في دور خطيبة سليمة التي أجبرتها زوجة أبيها سلوى عثمان علي الارتباط به فهو ابن شقيقتها ورجل بخيل وطامع هو وخالته في ميراث سليمة من والدها الراحل.

ويظهر كضيف شرف مسلسل جت سليمة الحلقة 1 ، كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفي وسلوى عثمان وفتوح أحمد.

مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. دنيا سمير غانم تظهر في دور سندريلا

مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. مشادة كلامية بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها

تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

ينطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

يمكنك الآن ضبط تردد قناة cbc لمتابعة مسلسل جت سليمة رمضان 2023

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11785.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.
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