مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. دنيا سمير غانم تظهر في دور سندريلا

بدأ منذ قليل، مسلسل جت سليمة الحلقة 1 على قناة سي بي سي بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 1 على قناة سي بي سي

وظهرت دنيا سمير غانم، في مسلسل جت سليمة الحلقة 1 ، في دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوي عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها.

مسلسل جت سليمة الحلقة 1

وظهر كضيف شرف شرف مسلسل جت سليمة الحلقة 1 ، كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفي وسلوى عثمان وفتوح أحمد. وقامت دنيا سمير غانم بغناء أغنية الحياة زي الكتاب كتتر للمسلسل وظهرت بأكثر من لوك لافت الأنظار، فيما أهدى صناع المسلسل العمل لروح سمير غانم ودلال عبد العزيز.

تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

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تردد قناة cbc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11785.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama