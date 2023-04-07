الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الأولى| مواعيد مسلسل جت سليمة والقنوات الناقلة

جت سليمة
جت سليمة

ينتظر الألاف من محبي الفنانة دنيا سمير غانم موعد عرض مسلسها "جت سليمة" كونه يمثل عودة لها بعد غياب عدة مواسم بسبب وفاة والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز والظروف السيئة التي أبعدتها عن الدراما عدد من المواسم إذ كان أخر أعمالها بدل الحدوتة 3 في عام 2019، إلا أن المارثون الرمضاني 2023 يشهد عودة لها.

 مسلسل جت سليمة في رمضان 2023

تزايدت معدلات البحث عن موعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الأولي بطولة الفنانة دنيا سمير غانم كونه لم يعرض مع بداية شهر رمضان الجراي، والمقرر له أن يبدأ 16 رمضان الجاري.

تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

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مواعيد عرض مسلسل "جت سليمة" الحلقة الأولى بطولة دنيا سمير غانم

بدء عرض «جت سليمة» على CBC

 

مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم

ويتكون مسلسل جت سليمة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري ومن إنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولة مسلسل جت سليمة محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت.

 

مسلسل جت سليمة مواعيد والقنوات الناقلة له 

ويأتي موعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الأولي عبر القنوات التالية:

 

مسلسل جت سليمة الحلقة 1

 

موعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

- موعد مسلسل جت سليمة الحلقة الأولي على قناة cbc: يعرض مسلسل جت سليمة الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام 2:45 صباحا و2:45 ظهرا.

 

- موعد مسلسل جت سليمة الحلقة الأولي على شاشة Art: الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 3:30 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 9:30 صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

 

مسلسل جت سليمة اون لاين

كما يمكن مشاهدة مسلسل جت سليمة الحلقة الأولى على منصتي «شاهد» و«واتش ات» تزمنا مع عرض عبر شاشات التليفزيون.

 قصة مسلسل جت سليمة 

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

 

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تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

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