الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء عرض «جت سليمة» على CBC

مسلسل «جت سليمة»
مسلسل «جت سليمة»

تبدأ شبكة قنوات CBC، مساء الجمعة، عرض أولى حلقات مسلسل «جت سليمة» بطولة النجمة دنيا سمير غانم، حيث تعود لجمهورها من جديد بعد غياب طويل قارب على ٣ سنوات. المسلسل الجديد يقدم دراما كوميدية فانتازيا فى عوالم أخرى، ويبدأ عرض المسلسل فى تمام التاسعة إلا الربع مساءً، كما يعرض حصريًا على منصة WATCH IT الرقمية.

يشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم خالد الصاوى ومحمد سلام وهالة فاخر، والمسلسل من إخراج إسلام خيرى، ومن إنتاج أحمد السبكى، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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