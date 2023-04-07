الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. مشادة كلامية بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها

مسلسل جت سليمة
مسلسل جت سليمة

شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم الكثير من الأحداث التي جعلته تصدر مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في دقائق.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية لعام 2023 عن أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 1، وذلك بعد ظهور  دنيا سمير غانم بغناء أغنية الحياة زي الكتاب كتتر للمسلسل وظهرت بأكثر من لوك لافت الأنظار، فيما أهدى صناع المسلسل العمل لروح سمير غانم ودلال عبد العزيز.

 

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم

ومع تسلسل مسلسل جت سليمة، في منتصف الحلقة بدأت بمشادة كلامية بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها الراحل والتي تحسدها سلوى عثمان ومناكفات مع خطيبها كريم عفيفي. 

وتعمل دنيا سمير غانم في مكتبة والدها وتخطط لأن تخصص يوم للقراءة ومكان داخل المكتبة للأطفال. 

ويقرر عم دنيا سمير غانم أن يبيع المكتبة ليأخذ نصيبه من ورث شقيقه ولكنها ترفض وتخاول أن تقعنه بأن يتراجع عن قراره.

وتجد دنيا سمير غانم كتاب في مكتبة والدها وحينما تفتتحه تقف بومة على شباكها وفور طيرانها تسقط منها ريشة تضعها دنيا في الكتاب لتذهب لعالم آخر.

 

بدء عرض مسلسل "جت سليمة" الحلقة 1 على cbc بعد قليل

تردد قناة cbc وموعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1

تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

وينطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

يمكنك الآن ضبط تردد قناة cbc لمتابعة مسلسل جت سليمة رمضان 2023

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11785.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.
جت سليمة مسلسل جت سليمة مسلسل جت سليمة الحلقة 1 مسلسل جت سليمة الحلقة الاولي مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل جت سليمة مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل جت سليمة رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل جت سليمة ٢٠٢٣ مسلسل جت سليمة للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم دنيا سميرغانم مسلسلات المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

منذر رياحنة: «كيميا خاصة» بينى وبين «محمد رمضان» والعمل تحت مظلة «المتحدة» يمنح الثقة للممثل (حوار)

«القاهرة الإخبارية» تبث الصور الأولى لعملية إطلاق النار والدهس في تل أبيب

الحلقة 16 من حضرة العمدة.. القبض على "سامر" بتهمة ضرب "سلمى"

«الزمالك» يتوصل لاتفاق نهائي مع الكولومبي «أوسوريو» (خاص)

ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. زواج نادرة وشداد وحرب عائلات النجع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يجعل كلامنا يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب

عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.. مقتل إسرائيلى وإصابة 6