مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. مشادة كلامية بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها

شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم الكثير من الأحداث التي جعلته تصدر مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في دقائق.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية لعام 2023 عن أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 1، وذلك بعد ظهور دنيا سمير غانم بغناء أغنية الحياة زي الكتاب كتتر للمسلسل وظهرت بأكثر من لوك لافت الأنظار، فيما أهدى صناع المسلسل العمل لروح سمير غانم ودلال عبد العزيز.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم

ومع تسلسل مسلسل جت سليمة، في منتصف الحلقة بدأت بمشادة كلامية بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها الراحل والتي تحسدها سلوى عثمان ومناكفات مع خطيبها كريم عفيفي.

وتعمل دنيا سمير غانم في مكتبة والدها وتخطط لأن تخصص يوم للقراءة ومكان داخل المكتبة للأطفال.

ويقرر عم دنيا سمير غانم أن يبيع المكتبة ليأخذ نصيبه من ورث شقيقه ولكنها ترفض وتخاول أن تقعنه بأن يتراجع عن قراره.

وتجد دنيا سمير غانم كتاب في مكتبة والدها وحينما تفتتحه تقف بومة على شباكها وفور طيرانها تسقط منها ريشة تضعها دنيا في الكتاب لتذهب لعالم آخر.

تردد قنوات عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 لـ دنيا سمير غانم

وينطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

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تردد قناة cbc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11785.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama