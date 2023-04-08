السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يهزم بتروجت ويضرب موعدا مع الزمالك بنهائى كأس مصر للكرة الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق بتروجيت بنتيجة ”3-1”، في إطار ثاني مباريات البلاي أوف لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة.

 

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-14”، ”25-15”، ”25-20”، ”25-13”، وقد أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وقد حقق الأهلي الفوز على بتروجيت في المباراة الأولى بنتيجة ”3-1”، ليتأهل رسميا إلى نهائي البطولة لمواجهة الزمالك الذي تأهل عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراتين.

 

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي من بطولة كأس مصر يومي الخميس الموافق 27 إبريل والجمعة الموافق 28 إبريل الجاري، وفي حال التعادل في المباراتين سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل الجاري.

 

وسيتقابل كلا من: الأهلي والزمالك في مباراة تحديد بطل كأس مصر، بينما سيواجه طلائع الجيش نظيره بتروجيت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

وحقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة ”3-2”، في إطار ثاني مباريات البلاي أوف لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة.

 

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-22”، ”23-25”، ”25-19”، ”25-19”، ”25-20”، ”15-12”، وقد أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

الجدير بالذكر أن قد حقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش في المباراة الأولى التي أقيمت الخميس بنتيجة ”3-0”، ليتأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من الأهلي وبتروجيت.

 

وشهدت المباراة حضور كلًا من: حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة، ومصطفى هدهود مدير مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

 

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي من بطولة كأس مصر يومي الخميس الموافق 27 إبريل والجمعة الموافق 28 إبريل الجاري، وفي حال التعادل في المباراتين سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل الجاري.

كاس مصر الاهلى بتروجيت حسن مصطفي بمدينة السادس بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة

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