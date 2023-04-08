السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روبى تحارب «الابتزاز الإلكترونى» وحسام داغر يعثر على صاحب الصور المفبركة

روبى في مسلسل حضرة
روبى في مسلسل حضرة العمدة

“الابتزاز الإلكتروني”، أحد أهم القضايا التي يناقشها مسلسل “حضرة العمدة”، وتأثير المبتز على الضحية ويهددها بنشر فيديوهات أو صور مفبركة بوضع غير لائق على مساومة لا ترغب الضحية في مشاركتها علنًا، والأكثر عرضة لذلك هما الفتيات بغرض نشر صور أو محادثات ذات محتوى فاضح والتي تعتبر جريمة كبيرة في القرى والريف المصري حتى لو كاذبة مثل ماحدث مع بدور أحد أهالي قرية تل شبورة.

 

وعدت «صفية الفارس» عمدة قرية تل شبورة، «بدور» التى تجسدها الفنانة الشابة جيسي الحكيم، ابنة «مسعود المجبراتي» ويجسده الفنان جمال يوسف، والتى يهددها أحد الشباب بسبب «فيديوهات مفبركة»، بعدما اخترق هاتفها الخاص.

 

وأكدت «روبي» لها، أنها ستقف بجانبها وترد لها حقها، وتحمى فتيات القرية من الابتزاز الالكترونى، وبعدها إلتجأت روبي إلي حسام داغر لمساعدتها في كشف هوية صاحب الفيديوهات المفبركة وتمكن من ذلك.


واعترف صلاح «حسام داغر» أنه عثر على صاحب الصور المفبركة التي يهدد بدور ولكن لم يفصح لها عنه خوفًا عليه من تلك الشباب التي تهدد فتيات القرية وأنه يري فيهم الصياغة وقلة التربية وأن الزمن تغير بعد أن كانوا يخافون علي فتيات قريتهم وصل الحال إلي تهديدهم بصور مفبركة وإبتزاهم إلكترونيا.


وبدأت أحداث الحلقة 16 بدخول شادي مقار رئيس مباحث «تل شبورة» وبعص الضباط إلى عزاء الحاج رضوان المنشاوي أحد أهالى القرية وقبض على سامر إبن ضرغام الذي يجسد دورة الفنان «عبدالرحمن عزوز»، بعد أن حاولت روبي الإبلاغ عنه  لتثبيت تهمة التعدي علي سلمي إبنه «عتمان شيحة» بعد أن رفضت الزواج منه ولكن أحمد رزق ينقذه من السجن وذهب ليضمنه، الأمر الذي زعج روبي من «جلال الفارس».

 

ويناقش مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي العديد من القضايا المهمة والخطيرة في المجتمع مثل ختان الإناث والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وتمكين المرأة والإبتزاز الإلكتروني والتطرف الديني وغيرها من القضايا.


يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.

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