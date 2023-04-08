السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حريق ضخم فى غابات المغرب وخسائر فادحة (فيديو)

حرائق غابات
حرائق غابات

شهد المغرب اندلع حريق ضخم في غابة أكمسان التابعة لمنطقة باب برد في إقليم شفشاون شمال المغرب. 

ونقلت وكالة "هسبرييس" عن مصادر محلية مطلعة أن الحريق الذي اندلع يوم أمس الخميس، في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، خلّف خسائر فادحة.

وذكرت المصادر أن قوة الرياح وقفت سدا منيعا أمام تدخل أفراد الإطفاء، إذ ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب التي مازالت مستمرة في التهام الأخضر واليابس.

وتداول نشطاء محليون صورا ومقاطع فيديو توثق عودة النيران وهي تلتهم أشجار الأرز والبلوط والنباتات الطبيعية على مستوى جبل إكمسان، في وقت تدخلت طائرتان صباح اليوم الجمعة من أجل تفعيل طلعات جوية قصد إخماد الحريق الذي أتى على مساحة شاسعة من مكونات الغابة.

وبالموازاة مع فتح تحقيق حول أسباب اندلاع الحريق، تسارع السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية وأعوان مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر في جهود التدخل للسيطرة عليه، بمشاركة بعض الأهالي.

حرائق غابات شمال أفريقيا 

وتشهد منطقة شمال افريقيا كابوس تعيشه منطقة البحر المتوسط عقب اندلاع حرائق في الجزائر لتلحق بها المغرب باندلاع حريق في منطقة الغابات بإقليم شفشاون، وتحديدًا في غابة سوما.

من جهته، قال رشيد العنزي، المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمنطقة شفشاون، إن السلطات الإقليمية وجهت ثلاث طائرات من نوع كنادير تابعة للقوات الجوية المغربية، بسبب المسالك الوعرة المؤدية إلى الغابة، مشيرًا إلى تنفيذ طلعات جوية للحد من انتشار ألسنة اللهب.

وفي نفس السياق، واجهت الجزائر السنوات الماضية ما يزيد على 97 حريقًا في الغابات في أكثر من 18 ولاية ، لتبذل الجزائر والمغرب قصارى جهدها لإخماد الحرائق والسيطرة على الوضع ساعية في الإسراع في عملية إطفاء الحرائق في أقرب وقت مضى.

حرائق غابات المغرب حريق مصادر شوشقان

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