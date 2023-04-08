السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 8 أبريل 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بدء التعاملات الصباحية بقرب انتهاء شهر رمضان المبارك، شغل بال الكثير من المواطنين معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 أبريل 2023 عبر جوجل، وتباينت أسعار العملة الأمريكية كالدولار في البنوك المصرية، وفي القطاع المصرفي اليوم «17 من رمضان»، وهو أول أيام العمل الأسبوعية بالقطاع المصرفي.

العاشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 ابريل 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 أبريل 2023.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023 في البنك المركزي

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 أبريل 2023  بمصر منذ أكثر من مدة شهر تقريبًا، لكي يسجل الدولار بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت 8 أبريل 2023

سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023 في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت 8 ابريل 2023 

وثبت سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023 في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 8 ابريل 2023 في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد اليوم السبت 8 ابريل 2023 

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023 في بنك أبوظبي التجاري

وشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023 في المصرف العربي الدولي

وحقق الدولار في المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023  في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023 في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم السبت 8 ابريل 2023 

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 8 أبريل 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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