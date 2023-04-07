ضبط متهمين بتقليد وترويج العملات المحلية فى الشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى، قيام شخصين- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية- بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما: (كمية من الأوراق المعدة للتقليد- طابعة حديثة "المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى"- مبلغ مالى صحيح" من متحصلات نشاطهما الإجرامى"- طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها وعدد من طلقات صوت- هاتفا محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على صور ورسائل نصية وصوتية تفيد نشاطهما الإجرامي").

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.