الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بتقليد وترويج العملات المحلية فى الشرقية

متهمين
متهمين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى، قيام شخصين- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية- بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما: (كمية من الأوراق المعدة للتقليد- طابعة حديثة "المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى"- مبلغ مالى صحيح" من متحصلات نشاطهما الإجرامى"- طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها وعدد من طلقات صوت- هاتفا محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على صور ورسائل نصية وصوتية تفيد نشاطهما الإجرامي"). 

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة العملات المحلية جرائم الأموال العامة ترويجها على عملائهما تحريات الإدارة العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قطاع الأمن الوطني

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