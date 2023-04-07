نشرة الحوادث| ضبط متهمين بتقليد العملات.. وإحباط تهريب مبالغ مالية بمطار القاهرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

ضبط متهمين بتقليد وترويج العملات المحلية في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى قيام "شخصين- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الأوراق المعدة للتقليد - طابعة حديثة "المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى"- مبلغ مالى صحيح" من متحصلات نشاطهما الإجرامى"- طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها عدد من طلقات صوت- هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على صور ورسائل نصية وصوتية تفيد نشاطهما الإجرامي".

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحليةعلى النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث البساتين تضبط عصابة نشل الموبايلات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة".

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هاتفي محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما هاتفي محمول "مجهولي المصدر".

إحباط تهريب مبالغ مالية كبيرة عبر مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفنى من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة" لحيازته "مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية" كانت مخبأة داخل حقيبته بين طيات ملابسه بالمخالفة لقانون النقد المصرى، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

بمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالى المضبوط بحوزته واعتزامه السفر به إلى خارج البلاد بصحبة أسرته.

منهم 5 أطفال.. كلب مسعور يهاجم أهالى سوهاج ويصيب 6

عقر كلب مسعور، اليوم الجمعة، 6 أشخاص بينهم 5 أطفال في محافظة سوهاج، وتم تحويل 3 منهم إلى مستشفى سوهاج التعليمي نظرا لخطورة حالتهم، تم إخطار الطب البيطري بالواقعة، لاتخاذ اللازم نحو الكلب المسعور.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بتعرض مجموعة من الأطفال بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي المحافظة لعقر كلب، مما نتج عنه إصابتهم وتم نقلهم للمستشفى المركزي بدار السلام لتلقى العلاج.

إصابة 21 شخصًا فى حريق ثلاجة فاكهة بالبحيرة

حصلت الدستور على أسماء مصابي حادث اندلاع حريق داخل شركة داخل تعبئة وتغليف فاكهة داخل قرية شابور، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إذ أسفر الحريق عن إصابة 21 شخصاً، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "حميدة خالد السعداوي، 16 سنة، لمياء خالد السعداوي، ١٤سنة، منة محمود السيد، ١٥سنة، إبراهيم السيد خليل، ٢٧سنة، نعمة حسن شره/٢٥سنة، إيمان خميس إبراهيم، 16 سنة، كرم جمعة السعداوي، 28 سنة، نادية رضا إبراهيم، 25 سنة، هدى علاء رجب، 20 سنة، دمنهور، أمل محمود محمد، 17سنة، شهد مدحت محمد، 17 سنة، خلود حامد السقا، عوض شوقي عوض، 25 سنة، بسمة مصطفى عبدالعال، 38 سنة، إيناس السيد عبدالله، 17 سنة، مصطفى جلال الهرميل، 45 سنة، منى حسين الشحات، 15 سنة، عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد، 50 سنة، رضا خميس أبوشلباية، 50 سنة، محمد الشحات عسل، 20 سنة، إبراهيم سعيد محمد، 30 سنة.