ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. استشهاد الضابط مدحت طلعت

يبحث الكثيرين عن ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14 عبر المنصات الإلكترونية، حيث شهدت أحداث مثيرة توثق التضحيات التي قام بها أفراد الجيش المصري للتصدي لعمليات التخريب في أرض سيناء واستهداف المدنيين ورجال القوات المسلحة حيث تشهد المسلسلات الوطنية نسب مشاهدة عالية خلال الموسم الرمضاني خاصة عقب نجاح مسلسل الاحتيار.

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

تناولت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14 نجاح الجيش المصري في القضاء على أحد قيادات التنظيم الأرهابي في سيناء ويدعى أبو البراء وبصحبته 30 فردا من العناصر الارهاربية وشهدت الحلقة شك الرائد خالد دبور والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين في المؤهل الدراسي للدكتور وحيد والذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب وذلك عقب أن ذهب إليه وادعى رغبته في الإدلاء بمعلومات عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم وطلب معلومات مفصلة عنه للتأكد من كونه طبيب.

وانتهت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14 بتخليد ذكرى استشهاد ضباط جيش الشهيد مدحت طلعت حسن والذي استشهد أثناء ركوبه مدرعة خلال عمليات مواجهة إرهابية في سيناء وهدم أنفاق بمنطقة رفح المصرية كما تناولت الحلقة بكاء الطفل محمد نجل الشهيدة سلام سلام والذي يجسد دوره الطفل منذر مهران على قبر والدته ووعدها بأن يأخذ حقها ويصبح بطل مثلها.

مواعيد عرض مسلسل عمرو يوسف الكتييبة 101

يعرض المسلسل الرمضاني الكتيبة 101 للفنان عمرو يوسف والفنان آسر ياسين عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءا فيما يعاد في تمام الساعة 3:00 صباحا ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم التالي و يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7:00 مساءا ويعرض في الساعة الثانية مرتين الأولى الساعة 3:00 صباحا.

فيما يعرض عبر منصة watch it فيما تمام الساعة 9:00 مساءا ويشارك في البطولة عمرو يوسف وآسر ياسين و فتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر وعارفه عبد الرسول المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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