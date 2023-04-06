«الكتيبة 101» الحلقة 14.. مَن هو الضابط عاصم الذى يقوم بدوره كريم فهمي؟

جسّد الفنان كريم فهمي دور العقيد عاصم محمد عاصم، قائد الفرقة القتالية 999، وذلك في (الحلقة 14) من المسلسل الرمضاني (الكتيبة 101) والذي استشهد خلال مداهمة استهدفت العناصر الإرهابية.

وظهر العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين في (الحلقة 14) من مسلسل الكتيبة 101 حيث تحلّى بالشجاعة وتربى على أن مَن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

العقيد البطل - عاصم محمد عاصم

والعقيد عاصم كانت علاقته طيبة جدًا بالشهيد البطل أحمد المنسي، وقال عنه الحبيب علي الجفري إنّه تشرّف بلقائه وقال له: "معك المقدم عاصم، قائد الكتيبة 103 صاعقة، فسألته:"كتيبة رامي حسنين ومنسي؟، فطلب مني الدعاء له بأن يلحق بهما شهيدًا.

الجفري لحظة تحية الشهيد عاصم محمد عاصم - أرشيفية

ويشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14 الذي ينطلق في التاسعة مساء على قناة أون إي حيث يلتقي ضابط المخابرات المقدم خالد ويجسد دوره أسر ياسين اول مرة بالدكتور وحيد ويجسد دوره فتحي عبدالوهاب المُكّنى بـ"حكيم داعش".

وفي الحلقة 14 من المسلسل الرمضاني يدخل المقدم خالد ضابط المخابرات إلى مكتبه، حيث سيجد الدكتور وحيد حكيم داعش جالسًا في مكتبه وسيثير لديه الدهشة والاستغراب بعد أن توجه حكيم داعش بمفرده وكلب مقابلة ضابط المخابرات.

◘ مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من الكتيبة 101 لقاء مطول بين ضابط المخابرات وحكيم داعش الذي قد يكشف عن عدة مفاجأت أبرزها 3 معلومات وهي مكان الداعشي أبو أسامة ومكان أبو البراء ومكان أبو دعاء الإنصاري، وهذه أكبر 3 مفاجآت قد يفصح عنها “حكيم داعش” لضابط المخابرات.