«الكتيبة 101» الحلقة 13.. مفاجأة حكيم داعش في مكتب ضابط المخابرات

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الكتيبة 101 مفاجأة من العيار الثقيل بتوجه مجند للمقدم خالد ضابط المخابرات الحربية الذي أخبره أن شخصًا يريد مقابلته، فسأله مَن هو؟ فرد: لا أعرف.

وفي نهاية الحلقة، تبين أن فتحي عبدالوهاب حكيم داعش الذي ظهر جالسًا في مكتب ضابط المخبرات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13

وشهدت الحلقة 13 من “الكتيبة 101” كشف السر الخاص بالورقة الموجودة طيلة الوقت بحوزة ضابط المخابرات الحربية المقدم خالد والذي يجسد دوره الفنان أسر ياسين.

ودار حوار بين المقدم خالد والرائد نور صلاح ويجسد دوره الفنان أسر ياسين، وقال له نفسي أسألك سؤال، فرد المقدم خالد: اتفضل أسال، فقال الرائد نور:"اشمعنى أنا ما بيحصليش حاجه وزمايلي بيستشهدوا ويتصابوا".

هنا كشف المقدم خالد عن سر الورقة الموجودة بحوزته قائلا ورقة مكتوب عليها أسماء القيادات الارهابية عشن نجيب حق كل ملائنا الي استشهدوا، وقال كل ما بنضبط منهم واحد بشطب على إسمه عشان أشوف غيره.

وأثناء حديثهما ظهر أحد الضباط وبحوزته ورقة اسكتش وأعطاها للمقدم خالد قائلا له:"صورة رسمها ابني لضابط صديق قبل استشهاد والده فى تفجير مدرعته بشمال سيناء".

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13

في الحلقة 13 من الكتيبة 101 توالت الأحداث المثيرة في حرب القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية التكفيرية الخسيسة، حيث دار حديث بين الدكتورة أمنة ووالدتها التي طلبت منها أن لا تتوجه إلى المستشفى خوفا على حياتها، فردت الدكتورة أمنة التي تعمل في مستشفى العريش طب إحنا بنعمل أيه هنا.

وقالت الأم لابنتها أنا خايفة عليكي يا بنتي الإرهابيين بيكفروا موظفين الحكومة وبيقيموا كماين على الطرق وبيبثوا فيديوهات عاملة رعب على السوشيال ميديا

الكتيبة 101 الحلقة 13 سيكون شاهد على جهود جديدة وتضحيات يقدمها رجال القوات المسلحة في إطار الحرب على الإرهاب التي تستهدف القضاء على العناصر التكفيرية التي تخطط لتفجير منازل المتعاونين مع القوات المسلحة واستهداف الموظفين المدنيين.