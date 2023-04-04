مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. ماذا سيقدم حكيم للتكفيري أبو دعاء الأنصاري؟

ينتظر الجمهور مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13 والتي ستشهد أحداثا مثيرة، حيث يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء على قناة أون إي.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13 سيكون شاهدا على جهود جديدة وتضحيات يقدمها رجال القوات المسلحة في إطار الحرب على الإرهاب التي تستهدف القضاء على العناصر التكفيرية التي تخطط لتفجير منازل المتعاونين مع القوات المسلحة واستهداف الموظفين المدنيين.

وحكيم "فتحي عبدالوهاب" الذين أصبح من ضمن قادة داعش يحمل أفكار إرهابية خلال أول لقاء له مع أبو دعاء الأنصاري القيادي التكفيري بشمال سيناء، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيقدم حكيم داعش للتنظيمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الدكتور وحيد "فتحي عبدالوهاب" قد قام بقتل عمه الشيخ موسى الدلح ليثبت ولاءه للجماعات الإرهابية، وقام بقتله وقتل نجله بمشاركة الإرهابي كمال خنقا ورميا بالرصاص.

واستطاعت الكتيبة 101 من قبل تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، كما سميت "الطريق إلى الجنة" لكثرة وخطورة الهجمات عليها.

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.