ملخص الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101.. اكتشاف حقيقة الدكتور وحيد والقبض على أبو براء

كشفت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101، عن العديد من الأحداث المثيرة منها تنفيذ الجيش عملية ناجحة استهدفت القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء، واستطاعت بالفعل القضاء على أحد أهم قيادات التنظيم وهو أبو البراء، وبصحبته 30 فردا مما مثل ضربة قوية للتنظيم.

كما عرضت الحلقة 14من مسلسل الكتيبة 101 قيام "وحيد" بعمل كمين للقوات المصرية وذلك بتظاهره بإمدادهم بمعلومات عن الإرهابيين ومكانهم، إذ ذهب إليهم وادعى رغبته في الإدلاء بمعلومات عنهم وذلك للإيقاع بأفراد الجيش المصري، وإفساد خططهم.

وكشفت الحلقة عن شك الضابط خالد والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين في المؤهل الحقيقي للدكتور "وحيد"، أي شكه في أنه ليس بطبيب، وهو ما جعل القوات المصرية تتقصى المعلومات حول هذا الأمر للتأكد من صحته أم عدمه.

ويجسد دور الدكتور وحيد في المسلسل الفنان فتحي عبد الوهاب، وانضم للجماعة التكفيرية وأصبحت كنيته "حكيم"، وذلك بعد تنفيذه طلبها منه بقتل الشيخ سالم والتخلص منه.

واختتمت الحلقة باستشهاد ضابط جيش وهو يحمي طفله أثناء مداهمة الجيش.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد من الفنانين مع كل من الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وهم الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.