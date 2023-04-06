مسلسل الكتيبة 101 الأعلى بحثًا.. حكايات توثِّق انتصار المصريين على الإرهاب

تصدر مسلسل الكتيبة 101، الأعلى بحثًا على جوجل، بعد أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الرابعة عشرة، إذ شهدت العديد من الأحداث الحقيقية، التي أسرت قلوب المصريين.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101

بدأت أحداث الحلقة بعزاء الشهيدة البدوية مها سلام، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، والتي توفيت على أيادي العناصر الإرهابية، لمساعدتها الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن التكفريين للإيقاع بهم.

كما تضمنت أحداث الحلقة ١٤ من مسلسل الكتيبة 101، محاولات من جانب الدكتور وحيد "فتحي عبدالوهاب" في تضليل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن قاتل الشيخ موسى، من خلال طلب مقابلة الضابط خالد "آسر ياسين" أبلغه فيها، قائلًا: "عمى الله يرحمه لما توفى أنا مسكتش، كان لازم أوصل للى عملوا كده، بلغتنى معلومة مؤكدة أن المسئول عن استشهاد عمى هو إرهابي اسمه أبو البراء، هو اللي نفذ الهجوم مع رجالته".

كما أبلغ الدكتور وحيد عن مكان أبو البراء وتأكيده أنه يتواجد داخل مزرعة في جنوب الشيخ زويد.

وشهدت أحداث الحلقة نجاح القوات المسلحة والمخابرات الحربية في القضاء على أبو البراء قائد الجناح العسكري، في عملية نوعية قام بها الجيش بسيناء، أسفرت عن مقتل أبو البراء و30 عنصرًا إرهابيًا في عمل بطولي لأبطال الجيش.

كما أسفرت هذه المداهمة عن وفاة المجند بركات بعد موقفه البطولي بإنقاذ أحد الأطفال المتواجدين داخل المزرعة حيث تلقى رصاصة غادرة من الإرهابيين أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

ورغم مساعدة الدكتور وحيد "فتحي عبدالوهاب" إلا أن الشكوك طاردته، وبدأ المقدم خالد "آسر ياسين"، في التحري عنه، ويكتشف أنه أوقف القوافل الطبية التي كان يقوم بها في سيناء منذ شهرين بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويخبره أحد الأشخاص العاملين معه أن هناك أقاويل حول عدم حصوله على شهادة في الطب من الأساس.

ويواصل المقدم خالد تحرياته حول الدكتور وحيد، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، ويعلم أنه كان يعمل مع كمال في التهريب، وبعد كشفه من الشيخ موسى ترك الشيخ زويد، ويعيش في العريش، وحاليًا انضم الدكتور وحيد إلى التنظيم الإرهابي وأصبح حاليًا واحدًا منهم، وأنه هو وراء استشهاد الشيخ موسى وأبنائه.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبدالمغنى، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.