«الكتيبة 101» الحلقة 14.. ضابط المخابرات يشك في المؤهل الدراسي لـ «وحيد»

شكّ الضابط خالد (آسر ياسين) في المؤهل الدراسي للدكتور وحيد (فتحي عبدالوهاب)، وذلك خلال أحداث الحلقة 14 من المسلسل الرمضاني (الكتيبة 101) الذي يلعب دور البطولة فيه آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، بهاء ثروت، ووفاء عامر.

ورصدت (الحلقة 14) من المسلسل الرمضاني تقصّي القوات المسلحة لمعلومات الشهادة الجامعية للدكتور وحيد الذي انضم للجماعة التكفيرية وأصبحت يُكنّى بـ "حكيم" وذلك بعد تنفيذ ما طلب منه بقتل الشيخ سالم إذ قتل وحيد عمه سالم وابنه بطريقة وحشية وبدأ في تنفيذ خطط وتدريبات جديدة داخل الجماعة خلقت مؤيدين ومعارضين لها، ما تسبب في انقسامات داخل التنظيم الإرهابي، كما تسبب في غيرة بعض القادة كـ أبو براء.

وأشرف “وحيد” على علاج أبو أسامة التكفيري الذي أعجب بذكاء وحيد، ليطلب منه الانضمام للتنظيم الذي وعده بالتفكير في الأمر، حتى علم عمه بعمله في التهريب وبدأت الخلافات تدب بينهما "وحيد وعمه"، إلى أن نفّذ وحيد عملية قتله عمه، ثم انضم للجماعة التكفيرية.

و"الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة طوال شهر رمضان الكريم.