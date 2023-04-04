وصفات سريعة للسحور فى اليوم الثالث عشر من رمضان 4-4-2023

مع اقتراب موعد صلاة الفجر، وقرب موعد الصيام تسعى الأسر المصرية لمعرفة وصفات سريعة للسحور اليوم الثالث عشر 4-4-2023 من رمضان عبر جوجل، فهو شهر مميز يترقبه كافة المسلمين في العالم فهو أفضل الشهور عند الله عز وجل، وهو شهر القرآن والرحمة وشهر الغفران.

وصفات سريعة للسحور اليوم الثالث عشر 4-4-2023 من رمضان

ومن المهم لجميع الصائمين تناول وجبة السحور القوية ومغذية للحفاظ على الشعور بالشبع، ومن أحل تجنب الجوع أو العطش طوال ساعات اليوم، وفيما يلي تستعرض «الدستور» بعض الأكلات التي يتاح تناولها بوجبة السحور في رمضان، حيث أن تحتوي على مكونات ستساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع ومنعًا للجوع.

أكلات للسحور تمنع الجوع والعطش

الشوربة

يتاح تناول الشوربة كوجبة للسحور خفيفة ومغذية في ذات الوقت، ستحتوي الشوربة على الكثير من المكونات الغنية بالفيتامينات والمليئة بالمعادن والبروتينات التي ستحافظ على صحة الجسم، يتاح تحضير الشوربة من خلال الخضار أو اللحم أو الفاصوليا.

الحبوب

تعتبر كافة أنواع الحبوب مثل "الأرز" و "الشوفان" من الأطعمة الغنية بالألياف وبالبروتينات والمعادن، يمكن تحضير الحبوب بطرق مختلفة، مثل خبوب الأرز باللبن أو الفريكة بالدجاج.

الحليب

يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا لكافة البروتينات والكالسيوم والفيتامينات، ويتاح شرب الحليب كوجبة سحور تكون مفيدة ومغذية، ويتاح إضافة العسل أو إضافة المكسرات لتحسين الطعم.

البيض

ويحتوي البيض على نسبة عالية من كافة البروتينات والفيتامينات والمعادن، ويتاح تناول البيض مسلوقًا أو البيض مقليًا ويكون كوجبة سحور خفيفة ومغذية.

الزبادي

الزبادي وهو يحتوي على بروتينات، وعلى بكتيريا نافعة، والكالسيوم، والفيتامينات، والكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، يتاح تناول الزبادي في وجبة السحور مع وجود المكسرات والفواكه من أجل زيادة القيمة الغذائية والطاقة.

الخضروات والسلطات

وتحتوي الخضروات والسلطات على جميع مستويات عالية من الماء والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي ستشعر بالشبع لفترة طويلة، كما أنها سوف تساعد على ترطيب الجسم وعلى تقليل العطش، يتاح تناول سلطة الخضار المفضلة لديك مع وجود صدر دجاج مشوي أو مع قطع من الجبن الأبيض من أجل زيادة محتوى البروتينات.

الأطعمة المجففة:

وتحتوى الأطعمة المجففة مثل أطعمة التمر والزبيب والتين على كميات تكون عالية من الألياف والمغذيات الأخرى التي سوف تساعد في الحفاظ بالشعور بالشبع والتحكم بالجوع والعطش.