وصفات سحور رمضان 2023 بأكلات مفيدة وصحية

شغل بال الكثير من المسلمين معرفة وصفات سحور رمضان بأكلات مفيدة وصحية، حرصًا منهم على ضمان صحة جيدة وحياة أفضل، وتنشر "الدستور" في هذه السطور وصفات سحور في شهر رمضان بأكلات مفيدة وصحية.

وصفات سحور رمضان بأكلات مفيدة وصحية

وتسعى العائلات المصرية لعمل أكلات مفيدة وصحية بسعر غير مكلف، بأفضل الأطعمة والأفكار الغير مكلفة والأطعمة الاقتصادية التي يتاح الاعتماد عليها بسحور رمضان 2023.

الجبن بالزعتر لسحور رمضان 2023

تعد ساندويتشات الجبن بالزعتر ضمن الوجبات الخفيفة وسهلة التحضير، حيث يتاح تحضيرها بمكونات سهلة مثل:

100 جرام من "جبنة الحلوم المقطعة" عدة شرائح.

ملعقتان صغيرة من "الزعتر المجفف".

ملعقة من "الزيتون الشرائح".

وحبة "طماطم مقطعة شرائح".

وثلاث ورقات من "الخس النظيف".

واثنان من "الخبز الفرنسي" أو ما يسمى بالكيزر.



طريقة التحضير

يتم إحضار مقلاة في النار، وسيتم وضع زيت الزيتون، وأثناء تسخينها سيتم وضع الملعقتان من الزعتر، وسيتم تقليبها ثم الجبن الشرائح وسيتم تقليبهم لكي يتم تحميرها حتى تبقى باللون الذهبي، ثم سيتم وضع الجبن بالخبز الفرنسي أو الكيزر مع وضع طماطم الشرائح والخس، كما أن هناك من سيضع السندويتشات بالشواية الخاصة بتحمير الخبز لكي يتم تحميرها، وسيتم وضعها على المائدة ساخنة.

سلطة البيض المسلوق وصفة جديدة لسحور رمضان 2023



وتعتبر من الوجبات المفيدة والمغذية والغنية بالفيتامينات والتي ستمنع العطش بنهار رمضان، وستساعد على الصيام ومكوناتها مثل:

ملعقتان من زيت الزيتون.

وملعقة من الخل.

رشة من الملح الأبيض والفلفل الأسود.

حبتان من الأفوكادو.

ثمرة بصل متوسطة مقطعة شرائح.

½ كوب زيتون أخضر شرائح.

ثمرة من البرتقال المقطع شرائح أو مكعبات صغيرة حسب الرغبة.

وثلاث حبات من البيض المسلوق.

