السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طريقة عمل كعك العيد 2023.. وأسراره وسر نعومته بالخطوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يوجد لكعك العيد المزيد من الأسرار الخاصة بطريقته وسر نعومته، وفي هذه السطور نرصد الطريقة الخاصة بكحك العيد 2023.

مقادير كعك العيد 

1 كيلو من الدقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر بودر

1 كوب ماء دافئ

2 كوب  ونصف سمن

1 ملعقة كبيرة سمسم

ربع  ملعقة من ملح

مقادير العجينة الخاصة بالكحك:

حوالي 3 ملاعق كبيرة من السمن 

كوب من العسل الأبيض 

ملعقتين كبيرتان من الدقيق

1/2 ملعقة صغيرة بهار كحك

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص

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طريقة تحضير كعك العيد

لعمل العجمية:

  • نقوم بتسخين السمن في إناء كبير على النار حتى يقدح.
  • إضافة الدقيق ومن ثم تم التقليب حتى يصبح لون الدقيق أصفر.
  • نقوم بإضافة السمسم وبهار الكحك ونقلب بشكل جيد، ومن ثم نقوم برفع الإناء من النار.
  • نقوم بإضافة العسل تدريجيا مع التقليب.
  • نقوم بإعادة الإناء إلى النار ونقلب بشكل جيد حتى يغلظ قوام العجينة، بحيث يمكن عملها كور بدون أن تلصق في الأصابع.
  • نرفعها من فوق النار وإتركيها تبرد لتستخدم في الحشو.

طريقه عمل الكحك

  • نخلي الدقيق والملح إلى وعاء نظيف، ونضيف السمسم، نقوم بتسخين السمن في إناء أخر حتى يقدح.
  • نصب السمن فوق الدقيق وقلبي جيدا.
  • عندما يبرد السمن، نفرك  خليط الدقيق والسمن باليد، ومن ثم نقلب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ونضيف لها العجينة واخلطيها جيدا.
  • نترك العجينة تتخمر لمدة 1 ساعة.
  • نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.
  • نضع في كل مرة ملعقة من العجمية ثم اضغطيها في صاج الفرن.
  • ننقش الكحك بالمنقاش ثم اخبزيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة.
  • يتم رش السكر البودرة قبل التقديم.

نصيحة تخص الدقيق فلابد من شراؤه بنوع فاخر ومن مكان موثوق فيه حتى يتقبل السمن أثناء العجن، لأن الدقيق يفرق بين كعك وكعك آخر.

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