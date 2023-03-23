هل شرب العرقسوس صحي علي السحور أم ضار؟ خبيرة تغذية تجيب

العرقسوس من المشروبات الرمضانية الشهيرة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها خلال شهر رمضان الكريم، فهو شريك رسمي على موائد إفطار الصائمين.

يعد العرقسوس، من النباتات المعمرة، حيث ينبت في كثير من بقاع العالم مثل آسيا الصغرى وأواسط آسيا وأوروبا، إضافة إلى دول عربية مثل سوريا ومصر.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، أن العرقسوس من المشروبات التي لها الكثير من الفوائد والأضرار أيضًا عند الإفراط في شربه.

فوائد شرب العرقسوس:

أكدت خبيرة التغذية العلاجية ليندا جاد الحق، أن مشروب العرقسوس يساهم في ترطيب الأمعاء، كما أنه يعد مضاداً طبيعياً للالتهابات، وطارد للبلغم.

يستخدم في علاج قرحة المعدة والأمعاء، كما أنه يقوي العرقسوس من جهاز المناعة ويستخدم كدهان لمعالجة الإكزيما، كما يساعد على شفاء الالتهاب الكبدي وتحسين المزاج في سن اليأس.



هل شرب العرقسوس صحي على السحور؟



يمكن أن يضر شرب الكثير من العرقسوس بعد الإفطار وأوقات السحور جسم الإنسان، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا ولديك تاريخ من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو كليهما.

فوفقًا لما نشره موقع «nhs» فقد يؤدي تناول أكثر من 57 جرامًا من العرقسوس الأسود يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

بالنسبة لمعظم الناس، يعتبر العرقسوس الموجود في الأطعمة آمنًا للأكل وآمنًا عند تناوله بكميات كبيرة في الأدوية لفترات قصيرة من الزمن.

كما تم استخدام عرق السوس الأسود لآلاف السنين في الطب الصيني التقليدي والأعشاب، فإنه شائع في هذه العلاجات الطبيعية غير الدوائية لأن عرق السوس يحتوي على الكثير من المكونات الصحية المحتملة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والفيروسات ومضادات السرطان ووقاية الكبد.



قد ينبع الخطر في العرقسوس، من مادة "الجلسرهيزين"، فالكثير منه يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الكلى.

كما يمكن أن يتداخل عرق السوس أيضًا مع بعض الأدوية والمكملات، لذا تأكد من التحدث مع طبيبك إذا لاحظت أي تغييرات في كيفية عمل الأدوية أو المكملات الغذائية.

لمحبي العرقسوس، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناوله باعتدال والاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب أو ضعف العضلات بعد الانغماس.

وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية ، فقد ثبت أن الإفراط في تناول عرق السوس الأسود أثناء الحمل يزيد من فرص الولادة المبكرة ومشاكل تشوه الجنين.