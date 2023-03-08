طبيب يحذر من تناول «العرقسوس» بكثرة فى رمضان

حذر الدكتور أحمد فتحي، عميد معهد القلب الأسبق، من تناول مشروب العرقسوس خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه يحتوي على مادة تؤدي لارتفاع الضغط، وتناوله لفترات طويلة يمكن أن يؤدي لارتفاع الضغط بعد فترة، لذا يجب على مرضى الضغط تجنب هذا المشروب.



وأضاف "فتحي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن معظم جرعات أدوية القلب يتم تغييرها في شهر رمضان بسبب الصيام.

يفضل ممارسة الرياضة لمريض القلب

وأكد أنه يفضل لمريض القلب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، مثل المشي أو السباحة البسيطة، كما أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة مستحب، ومعظم الرياضيين لا يفضلون تناول الطعام إلا بعد 3 أو 4 ساعات لكي يستطيع إحداث مجهود لأن الأكل يحتاج كمية من الدم تصل من القلب للمعدة لكي تستطيع الهضم.

وأوضح أن اعتقاد مريض القلب بأن شرب المياه بكثرة يؤدي لتجنب العطش اعتقاد خاطئ، وبالتالي يجب على مريض القلب الذهاب للطبيب قبل الصيام لتقديم النصائح له.