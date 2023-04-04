الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية اليوم الثالث عشر من شهر رمضان يسعى الآلاف من المسلمين لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان عبر جوجل، لتأدية الصلوات الخمسة في مواقتها الصحيحة، وهي من فروض الإسلام، وذلك يكون وفق توقيت الصلاة في كل محافظة على حدة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان

و تستعرض «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 من شهر رمضان، الموافق اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك بعدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 فى القاهرة
 

صلاة الفجر 04:14 صباحًا

صلاة الظهر 11:58 صباخًا

صلاة العصر 3:30 مساءً

صلاة المغرب 6:15 مساءً

صلاة العشاء 7:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 فى الإسكندرية
 

صلاة الفجر 4:17 صباحًا

صلاة الظهر 12:04 ظهرًا

صلاة العصر 3:36 مساءً

صلاة المغرب 6:20 مساءً

صلاة العشاء 7:40 مساءً

مواقيت الصلاة في المنصورة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 
 

صلاة الفجر 4:12 صباحًا

صلاة الظهر 11:58 صباحًا

صلاة العصر 3:30 مساءً

صلاة المغرب 6:15 مساءً

صلاة العشاء 7:34 مساءً

مواعيد الصلاة في قنا اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 
 

صلاة الفجر 4:14 صباحًا

صلاة الظهر 11:53 صباحًا

صلاة العصر 3:22 مساءً

صلاة المغرب 6:04 مساءً

صلاة العشاء 7:22 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في أسوان
 

صلاة الفجر 4:16 صباحًا

صلاة الظهر 11:52 ظهرًا

صلاة العصر 3:20 مساءً

صلاة المغرب 6:05 مساءً

صلاة العشاء 7:19 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في الإسماعيلية
 

صلاة الفجر 4:10 صباحًا

صلاة الظهر 11:55 مساءً

صلاة العصر 3:27 مساءً

صلاة المغرب 6:11 مساءً

صلاة العشاء 7:30  مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 بشرم الشيخ
 

صلاة الفجر 4:06 صباحًا

صلاة الظهر 11:47 ظهرًا

صلاة  العصر 3:17 مساءً

صلاة المغرب 6:02 مساءً

صلاة العشاء 7:18 مساءً.

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