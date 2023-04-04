مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان
مع بداية اليوم الثالث عشر من شهر رمضان يسعى الآلاف من المسلمين لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان عبر جوجل، لتأدية الصلوات الخمسة في مواقتها الصحيحة، وهي من فروض الإسلام، وذلك يكون وفق توقيت الصلاة في كل محافظة على حدة.
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان
و تستعرض «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 من شهر رمضان، الموافق اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك بعدد من المحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 فى القاهرة
صلاة الفجر 04:14 صباحًا
صلاة الظهر 11:58 صباخًا
صلاة العصر 3:30 مساءً
صلاة المغرب 6:15 مساءً
صلاة العشاء 7:33 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 فى الإسكندرية
صلاة الفجر 4:17 صباحًا
صلاة الظهر 12:04 ظهرًا
صلاة العصر 3:36 مساءً
صلاة المغرب 6:20 مساءً
صلاة العشاء 7:40 مساءً
مواقيت الصلاة في المنصورة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023
صلاة الفجر 4:12 صباحًا
صلاة الظهر 11:58 صباحًا
صلاة العصر 3:30 مساءً
صلاة المغرب 6:15 مساءً
صلاة العشاء 7:34 مساءً
مواعيد الصلاة في قنا اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023
صلاة الفجر 4:14 صباحًا
صلاة الظهر 11:53 صباحًا
صلاة العصر 3:22 مساءً
صلاة المغرب 6:04 مساءً
صلاة العشاء 7:22 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في أسوان
صلاة الفجر 4:16 صباحًا
صلاة الظهر 11:52 ظهرًا
صلاة العصر 3:20 مساءً
صلاة المغرب 6:05 مساءً
صلاة العشاء 7:19 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:10 صباحًا
صلاة الظهر 11:55 مساءً
صلاة العصر 3:27 مساءً
صلاة المغرب 6:11 مساءً
صلاة العشاء 7:30 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 بشرم الشيخ
صلاة الفجر 4:06 صباحًا
صلاة الظهر 11:47 ظهرًا
صلاة العصر 3:17 مساءً
صلاة المغرب 6:02 مساءً
صلاة العشاء 7:18 مساءً.